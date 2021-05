Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann koduparteist: Isamaa vajab käiguvahetust

Teist ametiaega Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann, kes läheb sügisel jälle Isamaa nimekirjaga kohalikele valimistele, tunnistab: praegu on keeruline kutsuda inimesi Isamaa erakonna nime all kandideerima.

Mullu ja tunamullu kõige mõjukamaks järvamaalaseks nimetatud Pipi-Liis Siemann liitus Isamaaga 13 aastat tagasi. "Ma ei usu, et saan väga täpselt aru," vastab ta nüüd küsimusele, mis toimub praegu tema koduerakonnas.

"On vaikne ja rahulik olesklemine või uinumine, sellisest unest tulebki Isamaa äratada," ütleb ta ERR-ile antud pikas intervjuus, mis ilmub reedel rahvusringhäälingu portaalis ja on kuulatav Vikerraadios.

Siemann ei ole ühinenud ja ilmselt ei ühinegi Isamaa siseopositsiooni esindava ühendusega Parempoolsed, kuigi mõistab nende taotlusi.

"Minu jaoks on Isamaas vajalik küll suud puhtaks rääkida, inimesi kuulata ja jõuda selleni, et kas läheme tõepoolest marurahvusluse ja äärmusparempoolsuse teed, mis ei ole minu arvates väga pikk tee ega väga edukas tee. Või arvestame sellega, et ka parempoolsus peab – sõltuvalt keskmisest raskuspunktist – nihkuma vajadusel natuke nii ühele kui ka teisele poole," ütleb ta.

Siemann loodab, et lähikuudel on võimalik pidada Isamaa suurkogu, kus valitakse erakonnale uued juhid või siis jätkavad vanad, praeguse esimehe Helir-Valdor Seederi juhtimisel.

"Isamaa vajab kindlasti käiguvahetust, selles olen ma veendunud," kinnitab Siemann. "Kõigil meie kokkusaamistel oma maakonnas ja kohtumistel erakonna esimehega oleme alati küsinud, millised on meie järgmised suured ideed, millised on meie järgmised suured eesmärgid. Ja, peab tunnistama, täna meil neid ei olegi."

Kas Isamaa vajab ka juhivahetust?

"Juhi vahetused on alati asjakohased, kui juht tunneb ise, et temal ei ole enam värskust ja ideid, ta ei motiveeri erakonna liikmeid ka ise aktiivselt osalema erakonna arengus. Siis olekski juhil aeg kõrvale astuda ja tema asemele peaks asuma mõni teine juht, kellel silmad säravad ja kellel on kindel veendumus, et tal on oskusi, tahtmist, jõudu, jaksu erakonna ees suunda näidata," annab Siemann hoolikalt läbimõeldud vastuse.

Isamaa volikogu liikmena kavatseb ta vastu hääletada erakonna eestseisuse toetuse saanud arutelukultuuri hea tava heakskiitmisele, mille järgi võib erakonna poliitikat avalikult kritiseerivad inimesed Isamaast välja lükata.

"Mina ei arva, et erakonnas või ka avalikult peetavat debatti peaks kuidagi karistama, see ei peaks tähendama kellelegi väljaheitmist erakonnast," on Siemann veendunud.

Rääkides Isamaa Tartu piirkonnas toimunust, kus erakonda võeti ligi 400 uut liiget, keda motiveeriti raha pakkudes, tunneb Siemann ilmselgelt ebamugavust.

"Loomulikult on see on häbiväärne ja ma tunnengi häbi, sest olen selle erakonna liige. Muidugi sooviksin uskuda – nagu Eesti rahvas uskus, et dopingupatused ei ole dopingupatused –, et erakonna juhtorganid ja Tartu piirkonna juhatus ei ole sellega seotud," ütleb ta.

Türi vallavanema Pipi-Liis Siemanni intervjuud Isamaast, poliitikast, kohalikust elust ja elust laiemalt meie ümber saab lugeda reede hommikul ERR-i portaalis ja kuulata kell 14.05 Vikerraadios.