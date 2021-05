Kaja Kallas: meeleavaldajad ei olnud ohuks põhiseaduslikule korrale

"Minul ei ole teada, et põhiseaduslikku korda on ohustatud," ütles Kallas. "Kogu aeg olnud juttu, et tegemist on meeleavaldusega, kus ei järgita kehtestatud piiranguid. Ma ei tea, kas nägin kapo ohuhinnangut või politsei oma. Ma ei näe, et seal oleks midagi väga tundlikku ja minu meelest politsei käitus provokaatoritega väga leebelt."

Politseiameti peadirektor Elmar Vaher ütles 15. aprillil Delfile antud usutluses meeleavaldajate jõulist kohtlemist selgitades, et politsei tegutses kaitsepolitsei ohuhinnangu kohaselt ning see ütles, et põhiseaduslik kord võib olla ohus.

Opositsioonilise EKRE esimees Martin Helme teatas neljapäeval, et EKRE fraktsioon on saanud lugeda nii kapo kui terviseameti ohuhinnanguid ja need dokumendid küll midagi taolist ei kinnita.

"Kapo niinimetatud ohuhinnang oli tegelikult tavaline taustamemo, mis kirjutati, kui meeleavaldused olid juba mõned päevad kestnud. Selle sisu ei ole midagi müstilist või erilist, ülevaade olukorrast ja mõningane taustainfo. Tegelikult puudub vajadus seda dokumenti riigisaladuse templi alla panna, sest seal ei ole midagi, mis paljastaks kas nende töömeetodeid, allikaid või oleks julgeoleku seisukohalt tundliku sisuga. Aga salastamishullus on meie riigis juba pikemalt probleem olnud," märkis Helme.

"Nii või teisiti ei ole dokumendis mingeid viiteid ohule põhiseadusliku korra vastu," teatas Helme. "Terviseameti ohuhinnang, mis samuti punase templi all /.../ ei anna samuti mitte mingit alust rääkida, nagu oleks just selle hinnangu tõttu olnud vaja kasutada tänaval rahumeelsete meeleavaldajate vastu jõudu."

Helme sõnul on peaminister Kallas, siseminister Kristian Jaani ja politseiameti peadirektor Elmar Vaher süstemaatiliselt avalikkusele ja riigikogule valetanud.

"Valetanud, nagu oleks olnud paber, mis hoiatas sisuliselt riigipöörde eest ja selle tõttu oli vaja jõudu kasutada. Sellist paberit ei ole. See oht mõeldi välja tagantjärgi, et oma ebaseaduslikku jõudemonstratsiooni ja võimu kuritarvitamist õigustada. Ükski neist ei saa oma ametis jätkata," ütles Helme. "Vaher peab lahkuma! Jaani peab lahkuma! Kallas peab lahkuma!"

Kallas ütles pressikonverentsil, et oht põhiseaduslikule korrale on oht, mis puudutab põhiseaduslike institutsioonide ründamist. "Meie räägime ohuhinnangust üldiselt. Keegi pole väitnud seda, et see seltskond tahtis riiki pöörata ehk võtta riigivalitsemine üle mittedemokraatlikul teel."

Küsimusele, kas Jaani ja Vaher peaksid tagasi astuma, Kallas ei vastanud.