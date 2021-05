Tööinspektsioon: kui muud võimalust ohtu maandada pole, võib nõuda vaktsineerimist

Tööandjal on õigus nõuda töötajalt vaktsineerimist, kui see on ainus viis maandamaks ohtu, ütles tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu.

Eesti Päevalehe andmetel ootab Tallinna Kiirabi vaktsineerimata töötajatelt vaktsineerimis-passi. Selle puudumisel öeldakse leping nendega üles.

Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas ütles "Aktuaalsele kaamerale", et epideemia käigus on koroonaviiruse vastane vaktsineerimine ainus teaduspõhine viis kaitsta nii patsienti kui ka tervishoiutöötajat. Kuigi kiirabitöötajad kasutavad isikukaitsevahendeid. ei pruugi need ohtlikes olukordades vastu pidada, lisas ta.

"On oluline, et patsient oleks kaitstud ka selle eest, et kiirabitöötaja, kes on potentsiaalselt nakkusohtlik, võib teda nakatada ohtliku haigusega. Seda enam, et kiirabi patsient sageli sel hetkel, kui ta kiirabi vajab, on väga keerulises tervislikus seisundis või tema trauma või vigastused on sedavõrd rasked, et ta vajab hiljem intensiivravi ja seal on küll kõige vähem tarvis, et ta kaasa saaks endale ohtliku viirushaiguse," rääkis Adlas.

92 protsenti Tallinna kiirabi töötajatest on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, kaheksa protsenti ehk ligi 30 töötajat on vaktsineerimata. Nemad said hoiatuse, et kiirabis on loodud kvalifikatsiooninõuded, mille järgi peab eesliini tervishoiutöötaja olema vaktsineeritud. Tuleval nädalal tehakse kiirabis täiendav vaktsineerimine, kus nad saavad osaleda.

"Me ikkagi loodame, et nad saavad aru, et selline altruistlik töö nagu tervishoid eeldab seda, et tervishoiutöötaja teeb kõik, et patsiendi ohutus oleks tagatud. Muul juhul me peame valmistuma nakkuse uueks laineks ja siis me tahame olla 100 protsenti kindlad, et kõik meie töötajad on valmis vaktsineerima ja see tähendab, et me ei saa enam koos jätkata nende inimestega, kes seda ei soovi," sõnas Adlas.

Meeli Miidla-Vanatalu ütles, et tööandjal on see õigus ainult juhul, kui tema töökeskkonna riskianalüüsi bioloogiliste ohutegurite hindamise tulemus näitab seda, et muud meetmed ei maanda ohtu piisavalt.

"Et see vaktsiin on ainuvõimalik meede ja kui töötaja siis ei ole vaktsineeritud, siis võib tõesti olukord päädida sellega, et tööleping öeldakse erakorraliselt üles," sõnas Miidla-Vanatalu.

Miidla-Vanatalu lisas, et ideaaltingimustes peaks sellised nõuded olema töötajale teada tööle asudes, kuid täiendavad tingimused nagu vaktsineerimise nõue, võivad tekkida ka töösuhte ajal.

"Kui see inimene jääb töötuks, siis töösuhte lõpetamisel on töötuna arvele võttes õigus taotleda ka töötuskindlustushüvitist ehk see ei ole selline paragrahv nagu on töötaja rikkumiste puhul, vaid siin on teatav sarnasus koondamistega," lisas ta.

Tööinspektsiooni on jõudnud sel aastal paarkümmend sarnast juhtumit.