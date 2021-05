ERR USA-s: tootjate hinnangul patentide kaotamisega vaktsiinide kvaliteet langeb

Patentide tühistamise toetamist on president Joe Bideni administratsioonilt nõudnud nii aktivistid, lobigrupid kui ka kongressi liikmed, sest see annaks vaesematele riikidele võimaluse vaktsiine ise toota, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esindajatekoja demokraadist liikme Earl Blumenaueri sõnul on USA olnud algusest peale eelisseisus, sest riigil on võimekus vaktsiine arendada, toota ja laiali jagada.

"Seni, kuni kogu maailm ei ole vaktsineeritud, pole pandeemia USA-s lõppenud. Endiselt on olemas risk, et nakatume järgmistes lainetes ja on täiesti mõeldamatu, et me ei tee kõike, mis on meie võimuses, et purustada uute nakatumiste ahel," rääkis ta.

Ravimifirmad aga kardavad, et patentide tühistamine toob kaasa vaktsiinide kvaliteedi languse, sest nende tootmine on keeruline.

"Eriti Pfizeri ja Moderna mRNA vaktsiinide puhul, sest nende tootmiseks on vaja kõrgetasemelisi tootmishooneid, mida arenevates riikides eriti pole," ütles Kanada rahvusringhäälingu ajakirjanik Lyndsay Duncombe.

"Tehnoloogia üleandmine võtab tavaliselt aastaid. Viimasel ajal oleme näinud, et seda on võimalik kiirendada, aga tootjate vahel, kellel on juba rohkem kui 20 aastat kogemust," rääkis Rahvusvahelise Ravimitootjate Föderatsiooni juht Thomas Cueni.

Cueni arvates on riikide vaktsiininappuses hoopis süüdi kaubanduspiirangud ja lüngad tarneahelates.

Patentide tühistamine võib tema sõnul muuta veelgi keerulisemaks toormaterjali hankimise.

"Ma pean ütlema, et on äärmiselt häiriv, kuidas rikkad riigid kuhjavad vaktsiine, lõpetavad vaktsiinikavasid, mis ei puuduta riskirühmasid ja ei ole valmis doose jagama," sõnas ta.

Kriitikute arvates on aga vaktsiinitootjad peamiselt mures rahaliste kaotuste pärast, sest Bideni administratsiooni teate järel nende aktsiahinnad langesid.

"Siin ei tohiks olla vastuseisu. Me oleme riigina investeerinud tohutul hulgal raha, et vaktsiinide arendamist toetada. Nad peaksid meid täielikult toetama," ütles Blumenauer.

Patentide tühistamise ettepaneku tegid Maailma Kaubandusorganisatsioonile India ja Lõuna-Aafrika. Kõnelused võivad aega võtta kuid ja tõenäoliselt arutatakse seda juunis toimuval kohtumisel.