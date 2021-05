ERR Brüsselis: vaktsiinipatentide kaotamine on EL-i liidrite kohtumise põletavaim teema

Portugalis Portos kestab Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlik kohtumine. Fookuses on sotsiaalküsimused ning üheskoos otsitakse lahendusi tervisekriisist väljumiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samuti keskendutakse digi- ja rohepöördele ning arutatakse Euroopa Liidu välisküsimusi.

Kõne all on olnud ka vaktsiinide patendid. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et on valmis arutama patentide tühistamist. Samas rõhutas ta, et kõige olulisem on, et USA ja Suurbritannia lõpetaksid vaktsiinide ja nende koostisosade ekspordipiirangud.

Brüsselis viibiv ERR-i ajakirjanik Joosep Värk ütles, et vaktsiinipatentide tühistamine on arutlusel kõige kuumem teema.

Värk rääkis, et siiani on kõlanud argumente selle poolt, miks patendi võiks tühistada, kuid avalikult ei ole välja öeldud, mis on selle vastu.

Värk selgitas, et patentide tühistamise vastu räägib vaktsiinide tootmisel kasutatav mRNA tehnoloogia, mis on lääne tehnoloogia viimaste aastakümnete tippsaavutus ning kui see vabaks lasta, siis arenguriigid ei suudaks ikkagi ise neid vaktsiine nii pea tootma hakata.

Värk lisas, et küll aga saaks lähitulevikus hakata seda tehnoloogiat kasutama Hiina ja Venemaa, kuid EL ei taha oma konkurentsieelist neile riikidele ära anda.