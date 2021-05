Lõuna-Itaaliast avastati 2000 aasta vanune Rooma keisri skulptuur

Kuju leidis arheoloog Francesco Giancola, kes tegeles kokkuvarisenud keskaegse müüri restaureerimisega, vahendab CNN.

"Kui me müüri taga kaevasime, märkasin, et maa muutis värvi. Jätkasime kaevamisega kuniks marmorist tükk nähtavale ilmus. Ma sain kohe kuju ja silmade järgi aru, et see oli pea Augustuse kuju küljest," kirjeldas arheoloog.

Pärast skulptuuriosa avastamist andis ta sellest kohe teada Isernia linnapeale, ametivõimudele ja kultuuriministeeriumile.

Leitud skulptuur on hinnanguliselt 2000 aastat vana. Arheoloogid ei tea, miks kuju just sealt leiti, kuid ühe hüpoteesina võis leiukohas asuda turuplats või tempel.

Ilmselt oli originaalne skulptuur kõrgem kui kaks meetrit ning selle valmistamiseks kasutati sama tüüpi marmorit, millest tegi oma kujusid Michelangelo.

Isernia linnapea Giacomo D'Apollonio selgitas, et tegemist on väga ajaloolise piirkonnaga, kus võib peidus olla veel mitmeid teisi arheoloogilisi leide.