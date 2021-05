Eesti turismifirmad ennustavad puhkusereiside hiilivat kallinemist

Veebipõhise broneeringusüsteemi Booking.com tegevdirektor Glenn Fogel ütles BBC-le antud intervjuus, et selle aasta jooksul on rahvusvahelises reisimises oodata hinnatõusu ja puhkuse hinnad on juba kerkimas.

Turg on täis kliente, kes on pandeemia tõttu pidanud oma reisiplaanid tulevikku lükkama ja ootavad kannatamatult kas piirangute kadumist või Euroopa Liidu rohelise sertifikaadi ehk koroonapassi kasutuselevõttu.

Briti valitsus avaldas mõne aja eest nimekirja nendest sihtkohtadest, kuhu britid saavad alates 17. maist piiranguteta sõita. Populaarne puhkusesihtkoht Portugal arvati nimekirja. British Airways'i lennupileti hinnad Heathrow lennujaamast Algarve'i tegid seepeale kahe päevaga hüppe 276 naelalt 530 naela peale. Ryanair tõstis marsruudil Stansted-Lissabon hindu pea poole võrra.

Eesti reisiettevõtted hüppelist hinnatõusu ei prognoosi, sest inimesed on reisimisest võõrdunud ja ka ebamäärasust on palju. Praegu tegelevad lennu- ja turismifirmad pigem sellega, et reisimisest kaugenenud inimesed taas liikuma meelitada.

Samas tõdes Estraveli turundusosakonna juht Katrin Aaslaid, et kui veel praegu on turul väga hea hinnaga pakkumisi nii pakettreisidele kui lennupiletitele, siis tulevikus see nii jääda ei pruugi.

"Eks ta kindlasti kohe siis hakkab tõusma, kui inimesi on rohkem vaktsineeritud ja nad julgevad minna reisile ja see on kättesaadavam. Hinnad kindlasti tõusevad ka seetõttu, et lennufirmadel on peale võetud erinevad laenud, neil on vaja rohkem desinfitseerida lennuki pardal kõike, kõik peab olema uute, veel täpsemate nõuetega. Sellest tulenevalt ka kindlasti hinnatõus," selgitas Aaslaid.

Gotraveli partnersuhete juht Age Põder ütles, et olukord turismisektoris on piirkonniti väga erinev sõltuvalt sellest, kas sektoril on olnud riigi tugi või mitte. Selge on, et poolteist aastat turul valitsenud ebakindla olukorra tõttu on paljud teenusepakkujad ka lõpetanud. Mil määral see hindu mõjutab, on raske öelda.

Age Põder usub, et lakke keegi hindu ei löö, sest turuolukord seda lihtsalt ei võimalda, kuid hiilivat hinnatõusu on oodata küll.

"Need, kes ikkagi on kriisiajad üle elanud, nad peavad juba panustama teenuse kvaliteeti niivõrd palju ja see tegelikult kõik maksab. Seda me peame normaalseks ja ootuspäraseks, et hotellide hinnad hakkavad tõusma," ütles Gotraveli esindaja.

Age Põder lisas, et pandeemia tõttu on klientide ootused mõnele teenusele muutunud ning ka see kajastub hinnas.

"Eelkõige sellised rühmareisid, kus inimeste ootused ja soovid ning turvalisuse nõuded on palju muutunud. Inimesed ei taha enam reisida suurte seltskondadena, grupid jäävad väiksemaks ja panustatakse kvaliteedile. Selle arvelt see hind võib natukene tõusta küll."