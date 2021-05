Enamik pensionisambast lahkuda soovijatest on avalduse esitanud

Aprillis alanud teises jaos on teisest sambast pensioniraha välja võtmiseks esitanud avalduse 3569 inimest, esimeses perioodis soovis teisest sambast lahkuda üle 150 000 inimese. Ligikaudu 500 inimest on alates märtsi lõpust jõudnud avaldused ka tagasi võtta.

Pensioniraha välja võtmiseks saab avaldust esitada aastas kolme perioodi jooksul, sellest sõltub ka raha välja maksmise aeg. Need, kes esitasid avalduse jaanuarist märtsi lõpuni, saavad raha kätte sügisel. Aprillis alanud periood kestab juuli lõpuni ja 1. augustil algav kolmas periood 30. novembrini.

Esimeses jaos on teisest sambast väljumiseks esitatud kehtivaid avaldusi 152 179, perioodi lõpus oli neid 152 675, ehk avalduse on tagasi võtnud vähemalt 500 inimest.

"Avalduse saab tagasi võtta 31. juulini. See on ootuspärane, et inimesed ringi mõtlevad ja osa neist loobub," rääkis pensionikeskuse juhatuse liige Kristi Sisa.

Sisa sõnul on arusaadav, et huvi pensionite välja võtmise vastu on langenud. "Arvata oli, et esimesel perioodil on see huvi suurem ja siit edasi siis see huvi nii suur ei ole, statistika ka kinnitab seda," rääkis ta.

"Hetkel täna pigem tundub, et valdav enamus nendest inimestest, kes selle otsuse on teinud, valdavalt esimesel perioodil avalduse ka esitasid," lisas Sisa.

Pensioni investeerimiskontosid on LHV pangas avatud 2107, Swedbankis 373, SEB pangas 129 ja Luminoris 21.

Märtsi lõpu arvestusega peaks sügisel teisest sambast väljamaksmisele minema kokku 1,29 miljardit eurot ehk 24 protsenti teise samba mahust.