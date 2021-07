Teisest pensionisambast lahkub viiendik inimestest

Kui pensionisambast lahkumise avaldusi sai hakata esitama alates jaanuarist, siis teises kvartalis esitas avalduse ainult 7500 inimest, mis on kordades vähem kui esimeses kvartalis.

"See kinnitab ka meie prognoose, et inimesed, kes tõesti soovisid teisest sambast lahkuda, esitasid selleks avalduse kohe, kui võimalus tekkis ning edaspidi jääb lahkujate arv pigem väikeseks," sõnas rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Siiri Suutre esmapäeval ERR-ile.

Aasta alguses lahkumisavalduse esitanud inimestel on võimalik see juulikuu lõpuni tagasi võtta, mida tuletab meelde ka rahandusministeeriumi kampaania "Mõtle läbi!". Rahandusministeeriumi sõnul on kampaania eesmärgiks see, et inimesed mõtleksid teisest sambast lahkumise otsuse tõsiselt läbi. Raha väljavõtmise avalduse on rahandusministeeriumi andmeil tagasi võtnud umbes 2800 inimest.

"Teine sammas võib pensionipõlves olla oluline tugi esimese samba pensionile ja seda ei tasuks kergekäeliselt kõrvale jätta," lausus Suutre. Kui peaks tekkima vajadus teise samba raha enne pensionipõlve kasutada, siis saab esitada uue avalduse ka hiljem.

Raha väljavõtmine on pensionieas soodsam, sest sellelt tuleb tasuda tulumaksuna 10 protsenti või pikema väljavõtmise korral on maksed tulumaksuvabad. Kui võtta raha välja enne pensioniiga, siis kaotab inimene sellest kohe viiendiku.

Teise samba fondide kogumaht on 5,4 miljardit ning septembris läheb väljamaksmisele umbes 1,3 miljardit.