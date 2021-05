Üle 40-aastased saavad end vaktsineerimisele kirja panna

Minnes üleriigilise digiregistratuuri veebilehele, satuvad inimesed koormuse hajutamiseks esmalt veebilehele pääsemise ootejärjekorda. Näiteks kell 7.20 oli järjekord veebilehele pääsemiseks 12 minutit.

Vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer ütles ERR-ile, et otsus avada registreerimine kogu elanikkonnast mõned päevad varem 40+ vanuserühmale on tingitud just sellest, et vähendada koormust digiregistratuurile.

"Ja natukene ka selles, et leevendada neljapäevast ja reedest tühjade aegade probleemi."

16-39-aastased saavad vaktsineerimiseks aja broneerida alates esmaspäevast. Ka üle 40-aastased saavad aegu broneerida kõige varem järgmiseks nädalaks.

Uuel nädalal avatakse digiregistratuuris umbes 20 000 aega, kui lubatud vaktsiinitarned peavad. Aegu lisatakse jooksvalt, vastavalt tarnetele.

"Need ajad tulevad sinna järjest juurde. Tõenäosus, et saad aja kohe sellesse nädalasse, on väike, aga ülejärgmisesse nädalasse kindlasti saab."

Seer lisas, et mai- ja juunikuu jooksul saavad kindlasti kõik soovijad kaitsesüsti kätte.

Mõnes piirkonnas, näiteks Tartus said üle 40-aastased vaktsineerida juba sel nädalal.