Laupäevast saavad vaktsineerimisele aega broneerida ka üle 30-aastased

Koroonaviiruse vastu vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul otsustas töörühm alustada 30-aastastele vaktsineerimisvõimaluse pakkumist varem, et hajutada koormust digiregistratuurile ja sellega seotud haiglate IT-süsteemidele.

Ka vabu aegu, mida tervishoiuteenuse osutajad järjest lisavad, on piisavalt. Reedel kella 16 seisuga oli järgmisteks nädalateks saadaval ligi 8300 aega üle Eesti.

Esmaspäeva õhtul kell 19 avaneb digiregistratuuris broneerimisvõimalus kõigile alates 16. eluaastast.

Esmaspäeval avatakse koroona vastu vaktsineerimise võimalus pärast tööpäeva lõppu seetõttu, et sel päeval kinnitavad tootjad vaktsiinide tarnegraafikud, mis võimaldavadki õhtul avada uued vaktsineerimisajad juunikuusse.

"Soovime koormust digiregistratuurile vähendada päevasel ajal, mil seda rakendust kasutavad paljud inimesed ka muudel eesmärkidel peale vaktsineerimiseks aja broneerimise," selgitas Seer.

Tema sõnul on kindlasti nii laupäeval kui ka esmaspäeva õhtul ja teisipäeval taas oodata digiregistratuuris järjekordi, sest inimeste huvi vaktsineerimise vastu on suur.

"Eilne kogemus 40+ vanuserühmale broneerimise võimaldamisega näitas aga, et kui mõned tipptunnid välja arvata, siis aeg, mis inimesel tuleb digiregistratuuri sisse logimiseks oodata, on alla tunni. Ja õhtul ning järgmisel päeval sai juba rahulikult vaktsineerimiseks aega valida ilma igasuguse järjekorrata," lisas Seer.

Keskmine ootejärjekord oli neljapäeval 30 minutit, pikim 104 minutit.

Et koormust digiregistratuurile vähendada, paluvad vaktsineerimise korraldajad arvestada, et neil inimestel, kes on juba esimese doosiga vaktsineeritud, ei tule enam uut aega broneerida. Neile on teise kaitsesüsti tegemise aeg juba antud esimese doosi vaktsineerija juures. Ka neil, kes on koroonaviirust juba põdenud, pole samuti põhjust kiirustada, sest soovituslik on vaktsineerida ühe doosiga mitte varem kui kuus kuud pärast tervenemist.

Uued vaktsiinitarned saabuvad Eestisse iga nädal ning mai- ja juunikuu jooksul saavad kõik soovijad esimese doosi koroonavaktsiini.

Reede hommiku seisuga on Eestis vähemalt ühe doosiga koroona vastu vaktsineeritud 391 119 inimest, mis on 36,42 protsenti täisealisest elanikkonnast.