Neljapäeval registreeris end vaktsineerimisele 14 000 inimest

Digiregistraruuri haldava tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse direktor Katrin Reinhold ütles, et vaktsineerimisele hakati end veebis kirja panema kohe pärast keskööd, kui 40+ vanusegrupp avanes, kuid rohkem inimesi tuli aega panema varahommikul.

"Huvi on olnud väga suur ja sisuliselt kella seitsmest hommikul hakkas koormus tõusma, siis on siin ligikaudu 1000 broneeringut tunnis tehtud," lausus ta.

Suur huvi tähendab inimestele ka ebamugavusi, sest digiloosse sisenemisel ootas ees tuhandetest inimestest koosnev järjekord. Reinholdi sõnul lastakse minutis teenust kasutama 50 uut inimest, et süsteem kinni ei jookseks.

"Meie enda kesksüsteem oli algselt häälestatud, et kuskil 5000 kasutajat korraga. Praegu on see kuskil 3000 kasutajat korraga, sest näha oli, et muidu nende päringud ei saanud enam vastuseid, mis läksid tervishoiuteenuse osutaja poole," lausus Reinhold.

Vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer ütles, et pikad järjekorrad olid oodatud. "Mul on selle üle, nii küüniliselt kui see ka ei kõla, omamoodi hea meel. See näitab, et meie soostumus vaktsiini saada on kõrge, mis tähendab, et augusti lõpuks 70-protsendine eesmärk on täidetav," lausus Seer.

Järjekorras peavad ootama ka need, kes soovivad digiloos midagi muud teha – näiteks panna aega eriarstile.

Reinholdi sõnul kaaluti, kas teha eraldiseisev süsteem. "Aga tervishoiuteenuse osutajatega arutades jõuti ikkagi järeldusele, et neile on ka hea, kui on üks registratuur ja järjekord, kuhu need ajad lähevad üles," lausus Reinhold.

"Mis puudutab eriarstiabi registreerimist või analüüside vaatamist, siis siin on alternatiiv tegelikult olemas. Te saate helistada oma tervishoiuasutusse, kus te soovite aega broneerida ja nemad saavad teile broneerida selle aja," selgitas Seer.

Kui neljapäeval avanes vaktsineerimise võimalus vanuserühmas 40–49 aastat, siis esmaspäevast saab end kaitsesüstile registreerida alates 16. eluaastast ehk kokku avaneb vaktsineerimise võimalus umbes 500 000 inimesele.

Aegu lisatakse järgmiseks kaheks nädalaks esialgu umbes 20 000, millest neljapäeval oli pea kolmveeand kasutatud. Seeri sõnul on kavas aegu lisada vastavalt kinnitatud vaktsiinitarnetele ehk paarikümne tuhande kaupa nädalas.