Üle 12-aastastel õpilastel maskikohustus koolis siiski säilib

Kui haridus- ja teadusministeerium teatas varem neljapäeval, et maskikohustust esmaspäevast koolides enam ei ole, siis õhtul teatas minister Liina Kersna, et üle 12-aastased õpilased siiski peavad maski kandma. Esmaspäevast pääsevad kontaktõppele kõik seni distantsõppel viibinud õppurid.

"Täna valitsuses heaks kiidetud uue korralduse järgi 17. maist koolihoonetes enam maskikandmise kohustust ei ole. Ministeerium soovitab maske/visiire kanda, kuid valitsuse korraldusest tulenevat kohustuslikku nõuet enam ei ole," kinnitas päeval ERR-ile haridus- ja teadusministeerium.

Neljapäeva õhtul teatas haridusminister Liina Kersna, et maski siiski tuleb koolis kanda.

"Valitsuse korralduse kohaselt on meil jätkuvalt maski kandmise kohustus ka koolides, sest jätkuvalt on Eestis nakkusohu tase kõrge. Hetkel me tõesti ei saa loobuda maski kandmise kohustusest," ütles Kersna "Aktuaalsele kaamerale".

"Kuna nakkusoht on meil jätkuvalt kõrgel tasemel, peame kandma siseruumides maski, et takistada viiruse levikut. Loodame, et nakkusoht väheneb, siis saame võib-olla ka maskikandmise kohustusest loobuda. Täna veel mitte," selgitas minister ka pressiteate vahendusel.

Valitsuse poolt neljapäeva hilisõhtul kinnitatud korralduses öeldakse, et "õppijad võivad viibida üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide õppehoonetes, mida kasutatakse õppetegevusteks, ainult siis, kui järgitakse punktis 82 sätestatud maski kandmise nõudeid". Punktis 82 on kirjas, et "avalikes siseruumides viibijad peavad kandma kaitsemaski või katma suu ja nina (edaspidi mask). Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik."

Haridus- ja teadusministeeriumi juhis ütleb, et vanemad kui 12-aastased peavad koolis kandma maski, välja arvatud põhjendatud erijuhtudel. Seega see kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Kersna rääkis uudistesaates, et valitsus tegelikult ei arutanudki koolides maskikohustuse kaotamist ning ta tunnistas, et segadus tekkis inimlikust eksitusest.

"Valitsuses ei ole arutatudki seda, et võiks loobuda koolides maski kandmise kohustusest. Valitsuse korralduses on jätkuvalt kirjas see, et maskid on kohustuslikud ka koolides. Ja ma palun vabandust sellepärast, et on tekkinud selline segadus," ütles ta.

"Ma arvan, et see info lihtsalt anti edasi ennatlikult enne, kui valitsuse korraldust ei olnud kinnitatud," lisas ta.

Haridusministeerium teatas, et oluline on hajutamine ja kontaktide vähendamine, mille aluseks on õppetöö korraldamine võimalikult kindlate õppegruppide põhiselt ning gruppide vaheliste kokkupuudete vältimine. Seda tuleb silmas pidada nii õppetööd kui ka muid tegevusi läbi viies.

Üldhariduses tähendab see näiteks, et õppetööd soovitatakse korraldada klassigrupipõhiselt, kasutades pigem kindlate koduklasside süsteemi ja võimalikult suuri ruume. Samuti tuleb võimalikult palju õhutada ruume ja tegutseda õues.

Praegu kehtib valitsuse varasem korraldus, mille kohaselt peavad üle 12-aastased inimesed kandma siseruumides, sealhulgas koolihoonetes maski.

Alates 17. maist lubatakse kontaktõppele kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide, rakenduskõrgkoolide ja kõrgkoolide õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel.

Õppetööd läbi viies tuleb arvestada üldiseid tervisekaitse nõudeid ning haridus- ja teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi. Siseruumides tuleb silmas pidada, et oleks tuulutuse või ventilatsiooniga tagatud õhukvaliteet, seisab valitsuse pressiteates.