Läti võrdsustas vaktsineeritud COVID-i läbipõdenutega

Läti valitsuse plaani kohaselt ei pea vaktsineeritud inimesed riiki sisenemisel minema eneseisolatsiooni. Eneseisolatsiooni nõue kaotatakse sel nädalal. ERR-i korrespondent Ragnar Kond täpsustas, et eelkõige puudutab isolatsiooninõuete muutmine lätlasi, kes saabuvad tagasi Lätti.

"Jätkuvalt on Lätti keelatud sisenemine neil, kel puudub selleks mõjuv põhjus, näiteks töö, õppimine, haige inimese hooldamine. Läti välisministeeriumi soovitus on see, et üldse pole mõtete reisida. Läti avamist turistidele ja turismile pole Lätis kahjuks veel arutatud, millal see juhtub, on praegu ebaselge. Pole ka selgust nende inimeste jaoks, kes on ühe doosi saanud või pole üldse saanud: kas Läti avaneb neile sel suvel, ja kui siis millal," lausus Kond.

Transpordiminister Talis Linkaits ütles juba kolmapäeval, et koroonavaktsineeritud inimesed ei peaks riiki sisenemisel minema eneseisolatsiooni. Samuti poleks vaja vaktsineeritud inimestelt nõuda negatiivset koroonatesti.

"Vastasel juhul tekiks absurdne olukord, kus vaktsineeritud Läti kodanik võib siseneda Eestisse ilma piiranguteta, kuid Lätti naastes peab esitama negatiivse koroonatesti ja minema eneseisolatsiooni," ütles Linkaits.

Läti valitsus võrdsustas ka vaktsineeritute staatuse nendega, kes on COVID-19 läbi põdenud.

Samuti leevendatakse avalike ürituste kogunemiste piiranguid.