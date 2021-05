Läti kõige populaarsem erakond on opositsiooniline Koosmeel

Läti uuringuagentuuri SKDS küsitlus näitas, et kõige populaarsem erakond on hetkel opositsioonipartei Koosmeel (Saskana).

Kui homme toimuksid Lätis valimised, siis kõige rohkem hääli saaks opositsioonierakond Koosmeel. Partei toetus on 12 protsenti, teatas LSM.

Parempoolne Rahvuslaste Ühendus on teisel kohal, erakonna toetus on kaheksa protsenti. Rahvuslaste Ühendus on koalitsioonierakond.

Kolmandal kohal on opositsiooniline Roheliste ja Põllumeeste Liit. Neljandat kohta hoiab valitsuspartei Uus Ühtsus.

Progressiivid on viiendal kohal, järgnevad äsja asutatud erakond Seadus ja Kord ning Läti Vene Liit.

Koalitsioonierakond KPV LV oli uuringus populaarsuselt viimasel kohal.

Selget parteilist eelistust polnud 20,1 protsendil inimestel. 20,1 protsenti inimestest vastas, et nad ei plaani üldse valima minna.

Lätis toimuvad 5. juunil kohalikud valimised.