Läti peaminister tagandas majandusministri ametist

Karinš võttis arvesse KPV LV parlamendifraktsiooni nõudmist. KPV LV nõudis Vitenbergsi ametist tagandamist, teatas LSM.

Majandusministri ajutiseks kohusetäitjaks saab põllumajandusminister Kaspars Gerhards.

Eelmisel nädalal otsustas Vitenbergs vahetada erakonda. Vitenbergs läks KPV LV-st Rahvuslaste Ühendusse, mis on samuti valitsuserakond.

Koalitsioonilepingu kohaselt kuulub majandusministri koht KPV LV-le.

"Koalitsioonipoliitikud hoidusid ütlemast, kas valitsuses võib toimuda veel muudatusi," teatas Läti Televisioon.

"On selge, et KPV LV fraktsioon põhjustab valitsuskoalitsioonis ebastabiilsust. Peaministril on formaalselt õigus, koalitsioonileping nõuab ministri tagandamist. Siiski on KPV LV fraktsioon märkimisväärselt vähenenud. Samuti pole päris selge, kui palju valitsusparteidel parlamendis hääli on. Vaja on läbirääkimisi," ütles parlamendisaadik Juris Puce.