ERR Brüsselis: riikidel on koroonapassi kasutusala kohta erinevad ootused

Euroopa riigijuhtide esimene silmast silma kohtumine sel aastal kujunes töiseks, kuid väheste tulemustega Ülemkoguks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Palju vaidlust tekitasid koroonavaktsiinide patendid, mille tühistamist USA nädala keskel soovis. Mõne Euroopa riigijuhi viis selline käitumine peaaegu keemistemperatuurini.

"Ma kutsun Ameerika Ühendriike tühistama ekspordikeeldu. Mitte ainult vaktsiinidele, vaid ka nende komponentidele, mis on tootmises vajalikud. CureVac ütleb täna, et nad ei saa Euroopas midagi toota, sest Ühendriigid takistavad komponentide vedu. Olukorra tegelik võti peitub vaktsiinide kiiremas tootmises kõigile vaestele ja keskmise sissetulekuga riikidele. Kaotage ekspordikeelud. Kaotage nad!" kõneles Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Patentide kõrval räägiti ka koroonasertifikaatidest. Peaminister Kaja Kallase sõnul on riikidel nende kasutusala suhtes erinevad ootused. Mõned sooviksid sertifikaate kasutada näiteks suurüritustel.

"Teiselt poolt üks liikmesriik ütles jälle, et kui meil praegu on eelkõige vaktsineeritud vanemad, aga suurtele üritustele tahavad minna noored inimesed, siis see pole päris seesama. Igal juhul see diskussioon peab käima. Mida me kokku leppisime, on see, et me tuleme järgmisel Ülemkogul selle juurde tagasi," rääkis Kallas.

See tähendab, et otsuseks jääb veel paar nädalat, sest järgmine kord kogunevad riigijuhid mai lõpus.

Järgmisest nädalast alustavad paljud riigid oma sertifikaatide testperioodiga ja võibki juhtuda, et kasutusala jääb igaühe enda otsustada.

"Ka Eestis on aprilli lõpust juba sertifikaat toimimas. Aga see ei ütle seda, kus sa seda kasutada võid. Esialgne kokkulepe on ikkagi see, et piiriületusel saaks neid sertifikaate kasutada. Aga riikide siseselt on ikkagi väga erinevad arvamused ja võib-olla see peabki nii jääma, et liikmesriik ise otsustab, kuidas ta siseriiklikult seda kasutab või ei kasuta," rääkis Kallas.