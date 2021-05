Suurüritustel peab korraldaja tagama kiirtestimise

Kord on suurürituste korraldamiseks. Mille me peame ette näitama kontserdikorraldajale, kui me tahame minna suurele kontserdile?

Alates 14. juunist, kui tahame minna suurele kontserdile, siis kontserdikorraldaja peab meile tagama selle, et kõik osalejad saavad kohapeal ennast kiirtestida.

Kelle raha eest?

See jääb ettevõtja enda otsustada. Valitsus ei saa seda ette kirjutada, kas see on erladi tasu eest või lihtsalt hüve, mis kaasneb ostetud piletiga. Ja kohapeal inimene ei pea ennast kiirtestima sellisel juhul, kui tal on ette näidata digitaalne tõend, mis tõendab, kas ta on haiguse läbi põdenud, kas ta on vaktsineeritud, kas ta on äkki 72 tundi varem mujal negatiivse testi andnud või on ka see juhtum, et ta on läbi põdenud ja osaliselt vaktsineeritud.

Ehk see näidatakse telefonis ette?

See näidatakse telefonis ette või selle saab ka välja printida digilugu.ee patsiendiportaalist.

Ja sellega tegelevad piletikontrollid?

Sellega tegelevad piletikontrollid, kontrollides piletit kontrollivad ka tõendit.

Terviseametnikud pole selleks seal?

Terviseametnikud on seal, et võtta nendelt, kellel tõendit ei ole, kiirtesti proov ja lubada sisse need inimesed, kes annavad kiirtestis negatiivse testitulemuse.

Kas need uued korraldused peavad olema ka piletil lugeda? Näiteks öeldakse, et alkoholi ja lõhkeainetega ära tule, võta kaasa koroonatest.

Ideaalis oleks see väga tore, kui see oleks ka pileti peal lugeda, et kõik teaksid, et nad saavad testi kaasa võtta, aga kui testi kaasas ei ole, siis saab kohapeal anda kiirtesti ja ikkagi üritusele sisse pääseda.

Mitu süsti peab olema tehtud? Kas vaktsineerimine peab olema lõpetatud ja pärast vaktsiini või kaks nädalat pärast vaktsiini?

Seal on see reegel, et kui sa ei ole viirust läbi põdenud, siis peab olema vaktsineerimine lõpetatud ehk kahedoosilise vaktsiini puhul kaks doosi. Kui sa oled viiruse läbi põdenud, siis piisab ka ühest doosist.

Ja kui on perekond, kus lapsed - väiksemad ja suuremad -, siis igaühel on natukene oma kord? Mõni ei pea kandma ei maski ega tegema koroonatesti, sest ta on laps, aga kui sa oled juba täiskasvanu, siis pead tegema testi ära või olema vaktsineeritud?

Maskikohustust valitsus järgmisel nädalal arutab, aga kiirtesti kohapeal peavad tegema kõik alates 10. eluaastast ja vanemad, kellel on vaktsiinitõend või läbipõdemine, ei pea kiirtesti tegema, nad saavad niisama sisse. Tõepoolest, võib-olla pere puhul võib tekkida see erisus, et mõni peab andma kiirtesti, mõni tõendab tõendiga.

Kas sama saaks nõuda ka ööklubi või restoran, öeldes, et minu restorani tuleb klient ainult tõendiga?

Ainult vaktsiinitõendiga nõuda ei saa. Sellisel juhul see restoran peab tagama sissepääsul ka kiirtesti tegemise võimaluse.

Aga põhimõtteliselt võib seda rakendada ka väikestel üritustel?

Põhimõtteliselt võib rakendada, sest eesmärk on ikkagi turvalises keskkonnas turvalisi kontakte ja nakkust tagasi hoida ja mitte tõsta.

Inimestes tekitab küsimust, mis on mõistlik aeg lõpetada kinofilm, teatrietendus või kontsert?

Mõistliku aja me oleme defineerinud selliselt, et ta peab kindlasti algama enne lõpukellaaega ja lõppema hiljemalt tund aega pärast lõpukellaaega.

Praegu on see lõpukellaaeg 22.00?

Kell kümme õhtul.