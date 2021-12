Haiglajuht: Saaremaa on jõudnud koroona karjaimmuunsuseni

Laane hinnangul on koroonapandeemia Saaremaal lõppenud, edastas leht. "Rääkida saame pigem endeemiast ehk viiruse kohalikust levikust," sõnas ta ja lisas, et Saaremaa olukorras mängivad rolli nii vaktsineerimine kui ka läbipõdemine.

"Viimase seire järgi on Saaremaal immuunsus 86 protsendil elanikest, riskigruppides isegi 90. /---/ See ongi see karjaimmuunsus, mille kohta veel paar kuud tagasi arvati, et seda ei ole," märkis Laane.