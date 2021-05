Uuel nädalal jõuab Eestisse üle 62 000 vaktsiinidoosi

Sotsiaalministeeriumi andmetel tuleb esmaspäeval Eestisse 42 120 Pfizer/BioNTechi vaktsiinidoosi ning järgmisel reedel on oodata 8400 doosi Moderna ja 12 000 doosi AstraZeneca vaktsiini.

Seega on oodata 62 520 doosi suurust tarnet. Uuel nädalal ei lisandu aga Jansseni vaktsiine.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik selgitas ERR-ile, et alates esmaspäevast hakkab Pfizer/BioNTech oma vaktsiinitarnete suurusi kahe nädala kaupa ette ütlema, seni oli tootja öelnud tarned teise kvartali lõpuni.

Seega pole praegu teada, kui palju Pfizeri vaktsiini tuleb näiteks ülejärgmisel nädalal.

"Nüüd võib öelda, et me peame oma plaanides olema veelgi dünaamilisemad, samal ajal on tegemist olnud usaldusväärse tootjaga," ütles Kiik ja lisas, et kuigi edaspidi ei teata tarneid nii kaua ette, saab olemasoleva info peale kindel olla.

Kuigi praegu peab Kiige sõnul külmkappides teise doosi varu pidevalt olemas olema, ei pea ta mõistlikuks kahe doosi süstimise vahet pikendada. Viroloog ja teadusnõukoja liige Andres Merits on sama meelt.

"Me teame reaalelust, et kaks süsti Pfizeri vaktsiinist annab suurepärase kaitse kõikide koroonaviiruse tüvede vastu. Ka Brasiilia, ka Lõuna-Aafrika Vabariigi, ka India tüve vastu, aga üks süst ei anna," rääkis Merits.

Ta lisas, et juba esimese süsti saanud inimese teise doosi aja edasilükkamine tekitaks liigse segaduse. Vahe pikendamine neil, kes alles saavad esimese doosi, ei oleks tema sõnul ka mõistlik.

"Tulemus oleks see, et vaktsiini suunamine ainult esimesteks süstideks hakkaks toimuma alates 1. juulist ja kui vähemalt vaadata praeguseid vaktsiinitarneid, siis võib eeldada, et 1. juuliks on nagunii iga Eesti elanik tagatud ühe vaktsiiniga ehk me saame palju jama ja vähe kasu," selgitas Merits.