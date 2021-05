ÜRO Julgeolekunõukogu arutab Iisraeli ja Palestiina konflikti laupäeval

Teade järgnes uudisele, mille kohaselt sisenesid juudiriigi maaväed Gaza sektorisse, kuid mille Iisraeli armee hiljem ümber lükkas.

USA välisminister Antony Blinken kinnitas neljapäeval, et USA ei soovinud ÜRO Julgeolekunõukogu reedese kohtumise ärajätmist, vaid selle edasilükkamist järgmisesse nädalasse.

Hiina esinduse pressiesindaja teatas varem päeval, et ÜRO Julgeolekunõukogu reedene kohtumine Iisraeli-Palestiina vahel puhkenud lahingute üle jääb ära.

"USA ei tõkesta nõukogu kohtumist, vaid soovib selle korraldamist veidi hiljem. Ma arvan, et kuskil järgmise nädala alguses. Loodetavasti annab see aega diplomaatia mõjulepääsemiseks," seletas Blinken.

"Toetame alati avatud arutelu ÜRO-s," kinnitas Blinken Washingtonis ajakirjanikele.

Iisraeli armee kinnitusel pole väed Gazasse sisenenud

Iisraeli armee teavitas reede varahommikul, et juudiriigi väed pole Gaza sektorisse sisenenud ja süüdistas segaduses sisekommunikatsiooniprobleeme.

Mitmed meediakanalid teatasid kesköö paiku sõjaväeallikatele tuginedes, et Iisraeli maaväed sisenesid ööl vastu reedet õhujõudude toetusel Gaza sektorisse. Seda kinnitas ka armee pressiesindaja Jonathan Conricus ja ühtlasi levis sotsiaalmeedias Iisraeli armee vastavasisuline lühisõnum.

Esialgu pole segaduse põhjustanud kommunikatsiooniprobleemide üksikasjad teada.

Meedia andmetel on sektorit siiski ägedalt pommitatud. Ajaleht Times of Israel kirjutas, et Hamasi väitel sooritati vaid mõne minuti jooksul enam kui 150 õhurünnakut.

Times of Israel edastas ühtlasi, et piiri lähedal elavatel kodanikel soovitati pommivarjenditesse minna. Soovitus anti kõigile, kes elavad nelja kilomeetri kaugusel piirist.

Varem päeval oli Iisrael paigutanud piirile lisavägesid ja tanke.

"Oleme valmis ja jätkame end erinevate stsenaariumide jaoks ettevalmistamiseks," ütles armee pressiesindaja, kes lisas, et maavägede sissetung on üks võimalikest lahendustest islamiliikumise Hamas raketitule lõpetamiseks.

Iisraeli kaitseminister kiitis neljapäeval heaks võitluses Hamasiga veel 9000 reservväelase tegevteenistusse kutsumise.

Gaza sektoris on viimase nelja päeva jooksul Iisraeli õhulöökides hukkunud üle 100 inimese, teatasid neljapäeval palestiinlaste võimuesindajad. Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel on tapetute seas 27 last ja 11 naist. Haavata on saanud 580 inimest.