Montrealis puhkesid kokkupõrked Iisraeli ja Palestiina toetajate vahel

Trudeau kinnitas rahumeelse kogunemise ja sõnavabaduse õigust, kuid rõhutas, et "antisemitismil, islamofoobial ja vihakõnedel ei ole riigis kohta".

Montreali politsei kasutas pühapäeval Iisraeli- ja Palestiina-meelsete protestijate lahutamiseks pisargaasi. Iisraeli toetajate meeleavaldus Montreali südalinnas algas rahulikult, kuid olukord pingestus Palestiina-meelsete protestijate saabumisega ja peagi puhkesid kokkupõrked.

Iisraeli sõjalennukid korraldasid pühapäeval taas terve seeria õhurünnakuid sihtmärkide pihta Gaza linnas.

"Kaitsejõudude hävitajad ründavad Gaza sektoris terrorismiga seotud sihtmärke," kinnitas veidi hiljem lühiavalduses armee.

Palestiina allikate info kohaselt tehti enam kui sada õhulööki. Kohapeal viibivate ajakirjanike hinnangul oli õhurünnakuid umbes 50, millest osa tiheda asustusega aladele. Rahvusvahelise meedia andmetel on samal ajal jätkunud ka rakettide tulistamine Gazast Iisraeli.

Gaza võimude teatel põhjustasid rünnakud ulatuslikke elektrikatkestusi, hävinud on sajad hooned.

Iisraeli kaitseminister Beni Gantz loodab jätkata operatsiooni Gaza sektoris, teatas veidi enne seda kohalik meedia.

Iisraeli pühapäevastes õhurünnakutes sai Gaza sektoris surma vähemalt 44 inimest. Kokku on nädal aega kestnud pommitamises hukkunud üle 200 inimese, nende seas 58 last, teatas Gaza tervishoiuministeerium. Rünnakutes on saanud viga üle 1200 inimese.