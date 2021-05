Vasakpoolsed kongressisaadikud kritiseerisid Iisraeli tegevust Hamasi vastu

"Mustanahalise naisena USA-s tean ma milline on politsei jõhkrus ja riiklikult lubatud vägivald. Meid on karistatud selle eest, kuidas me lihtsalt oleme. Palestiinlastele öeldakse sama, mida mustanahalistele USA-s," ütles kongressisaadik Ayanna Pressley.

Kongressisaadik Ilhan Omar kritiseeris Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut. Omari sõnul on Netanyahu paremäärmuslik rahvuslane.

Teravalt kriitiline Iisraeli suhtes oli ka Rashida Tlaib.

"Palestiinlased ei lähe kuhugi, hoolimata sellest, kui palju rohkem raha Iisraeli apartheidivalitsusele saadate," ütles Tlaib.

USA president Joe Biden ütles kolmapäeval, et Iisraelil on õigus ennast kaitsta, kuid pärast peaminister Benjamin Netanyahuga rääkimist loodab ta vägivalla peatsele vaibumisele.

Biden rääkis, et USA diplomaatia on riiklike julgeoleku- ja kaitsepersonalidega tihedas koostöös ja pidevas kontaktis Lähis-Ida kolleegidega.

"Mitte ainult Iisraeliga, vaid ka kõigiga Egiptusest ja Saudia Araabiast kuni Araabia Ühendemiraatideni," kinnitas Biden.

Saksamaa valitsus teatas kolmapäeval samuti , et Iisraelil on õigus ennast kaitsta Palestiinlaste raketirünnakute eest.