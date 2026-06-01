Iisraeli tegevus Liibanonis ähvardab nurjata USA ja Iraani läbirääkimised

ÜRO julgeolekunõukogu koguneb esmaspäeval arutama Iisraeli edasitungi Liibanoni territooriumil. Iisraeli tegevus Liibanonis ähvardab nurjata kõik katsed sõlmida rahu USA ja Iraani vahel. Nii kaugele Liibanoni sisemaale pole Iisraeli väed tunginud juba üle 20 aasta.

Iisraeli vägede ootamatult jõuline edasitung Liibanonis on praeguseks kaasa toonud juba Euroopa väärtpaberiturgude languse ja kütuse hinnatõusu maailmaturul. Turud elasid lootuses, et USA-Iraani sõda peagi rahuleppega lõppeb. Majandusekspertide hinnangul on turud ikka veel suhteliselt optimistlikud, kuid mida vähem on lootust rahuks, seda kiiremini kaob ka optimism.

Hulk Euroopa poliitikuid mõistis Iisraeli edasitungi hukka juba pühapäeval. Kuivõrd Iisrael end rahvusvahelisest kriitikast segada ei lasknud, ongi oodata ÜRO julgeolekunõukogu istungit.

"Andsin koos kaitseministriga kaitseväele korralduse rünnata terroristide sihtmärke Beirutis. Hezbollah ei saa rünnata meie linnu ja meie kodanikke, kui terroristide peakorterid Beirutis ja Dahyieh's on rivist väljas," lausus Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.

Iisraeli käes on nüüd ka ristisõdijate ehitatud Beauforti kindlus Liibanonis. Tegu pole lihtsalt ajaloolise mälestusmärgiga, vaid strateegilise punktiga, mis annab Iisraeli vägedele eelispositsiooni edasisteks rünnakuteks. Iraan on rahuleppe üheks eeltingimuseks kogu aeg pidanud Iisraeli sõjategevuse lõpetamist Liibanonis. See seisukoht pole muutunud.

"Vastutus toimuva eest lasub taas USA-l. Me ei saa vaadelda USA-d ja sionistlikku režiimi kui kaht eraldi ja sõltumatut osalist, kes tegutsevad teineteisest täiesti eraldiseisvalt," sõnas Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Esmail Baghaei.

Märtsist peale on sõja jalust põgenenud juba üle miljoni liibanonlase.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

