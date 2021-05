CNN: Colonial Pipeline maksis häkkeritele lunaraha

Kanali andmetel nõudis kuritegelik rühmitus pea viis miljonit USA dollarit. Esialgu pole teada, kui suure summa ettevõte tasus.

Esimesena edastas neljapäeval uudise lunaraha tasumisest Bloomberg.

Colonial Pipeline teatas kolmapäeval, et ettevõtte töö on taastumas. Energiafirma hoiatas samas, et kulub veel mitmeid päevi, kuni kütusetarned suudetakse taastada normaalsele tasemele.

Firma peatas laupäeval küberrünnaku tõttu ligi 8900 kilomeetri pikkuse naftatorustiku töö, mille kaudu liigub umbes 45 protsenti kogu idarannikul kasutatavast kütusest.

Kompanii toimetab oma torujuhtmete kaudu bensiini, diislikütust, lennukikütust ja kodumajapidamiste kütteõli Mehhiko lahe äärsetest naftatöötlustehastest idarannikule.

Venemaa tõrjus teisipäeval USA süüdistusi, et riigi idarannikut kütusega varustava Colonial Pipeline'i naftatorustiku rivist välja löönud lunavararünnaku taga oli Venemaal baseeruv rühmitus.

USA president Joe Biden ütles esmaspäeval, et pole tõendeid Venemaa võimude seotuse kohta küberrünnakuga Colonial Pipeline'i torustikule, kuid on viiteid, et rünnakuks kasutatud lunavara "asus Venemaal".

Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) teatel oli rünnaku taga kuritegelik rühmitus DarkSide, mis ilmus välja läinud aastal.