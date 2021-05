E-piim müüb tootmisest veerandi hollandlastele

E-piima juhatuse liige Jaanus Murakas ütles, et Hollandi Meirei B.V.-le müüaks E-piim Tootmises 24,99 protsenti. Kokku paigutavad hollandlased E-piima 20 miljonit eurot, millest osa on küll allutatud laen, märkis Murakas. Täpselt kui suur osa on laen ja kui suur osa investeering, ei soovinud ta avaldada.

Saadud investeeringu eest plaanitakse rahastada pikalt planeeritud piimatehast. Piimatehase maksumus on 100 miljonit eurot ja lisaks Meirei investeeringule on E-piim jätkuvalt läbirääkimistes kolme pangaga, millest üks on ettevõtte kodupank LHV ja kaks välismaa pangad, rääkis Murakas. Lisaks on kavas kasutada PRIA toetust.

Ehituse ajakava on jätkuvalt sama ja ehitama plaanitakse hakata selle aasta suvel ja kokku 100 töökohaga tehas peaks valmima 2023. aasta teises kvartalis. Osaliselt on eeltöö juba tehtud. Hanked on läbi viidud, maa ostetud, liitumised tehtud, töö käib peatöövõtja Nordeconi ja sedamete hankijatega, rääkis Murakas.

Koostöö hollandi Meierei B.V.-ga ei jää E-piimal ajutiseks, rääkis Murakas. E-piim plaanib hakata valmiva piimatööstuse tooteid hakata turustama ka läbi Meierei turustuskanalite.

Lisaks aitavad hollandlased oma oskusteabega. "Meil väga hea meel selle koostöö üle, sest Hollandi firmad omavad väga suurt oskusteavet efektiivsete kaasaegsete piimatööstusse ülesehitamisel ja ka nende efektiivsele kaasaegsel käitlemisel," rääkis Murakas.

Osaluse müük vajas konkurentsiameti nõusolekut ja see nõusolek ka reede õhtul saabus, vahendas BNS.

Hollandi ühing Meierei B.V., mis on põllumajandustoodete tootmise kontsernide Interfood B.V. ja A-Ware Dairy Trade B.V. ühise kontrolli all.

E-piima emafirma SCE E-piima tütarühing AS E-piim Tootmine tegeleb piima varumise ning piimatoodete tootmise ja turustamisega. Peamiselt toodab ühing juustu, piimapulbrit, hapukoort, kohupiima ja võid ning tema koduturgudeks on Eesti ja Läti, kuid vähesel määral turustatakse kaupa ka mujal, sealhulgas Venemaal.

SCE E-piim ettevõtete grupp tegeleb toorpiima varumise ja piimatoodete tootmise ning turustamisega. SCE on tekkinud Piimandusühistu E-Piim ja Läti Piimaühistu Piena Celš piiriülese ühinemise tulemusena. SCE E-piim teenis 2019. aastal 51,8 miljoni euro suuruse käibe juures miljon eurot kasumit.