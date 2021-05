Hiina kulgur Zhurong laskus edukalt Marsile

Hiina saatis oma kosmosesondi Tianwen-1 koos kulguriga Marsi poole teele juulis ja planeedi orbiidile jõudis see veebruaris. Reedel teatati sondi jõudmisest maandumisfaasi.

Hiina mütoloogilise tulejumala järgi nime saanud kulgur maandus langevarju abil Marsi põhjaosa Utopia Planitia laavaväljale.

"Missioon maandus edukalt kavandatud piirkonnas," vahendasid Hiina riigitelevisioon ja uudisteagentuur Xinhua riigi kosmoseagentuuri teadet.

USA-l, Venemaal ja Euroopa kosmoseagentuuril on mitu kulgurite Marsile maandumist läbi kukkunud, kuid veebruaris laskus sinna edukalt NASA Perseverance, mis on sestpeale Punast planeeti uurinud. Tegemist oli Ühendriikide viienda marsikulguriga. Koos sellega jõudis sinna minihelikopter Ingenuity, mis on seal ka edukalt õhku tõusnud.

Hiina Zhurong on kuue rattaga, kaalub umbes 240 kg ja töötab päikeseenergial. Kulguri ülesanne on koguda Marsi pinnase proove.

Zhurong peaks jääma Marsile kolmeks kuuks.

Kui kõik laabub, saab Hiinast esimene riik, kel on õnnestunud Marsi orbiidile sisenemine, maandumine ja kulguri töölepanek juba esimesel katsel.