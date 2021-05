Austraalias maandus esimene koroonakeelu järgne lend Indiast

Darwinis maandunud lennuki pardal pidi algselt olema 150 reisijat, kuid 48 neist andsid lennu eel positiivse koroonaproovi ja 24 tunnistati lähikontaktseteks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saabunud jäävad vähemalt kaheks nädalaks karantiinihotelli.

Austraalia valitsus ähvardas mai algul vanglakaristusega kõiki, kes rikuvad Indiast saabumise keeldu. Keeld lõppes ööl vastu laupäeva.

Indias viibib praegu umbes 9000 austraallast.

"Veel kord, väga oluline on testida, mida me praegu ka teeme, enne kui inimesed Austraaliasse lendavad. See on protsess, millega me jätkame ja seda ka edaspidi," ütles Austraalia rahandusminister Josh Frydenberg.