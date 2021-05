Austraalias asuti taas uurima 72 aastat vana surmamüsteeriumi

Ülikonnas ja lipsuga neljakümnendates aastates rannast leitud mees jääb uurijatele mõistatuseks. Ta maetakse pool aastat hiljem 14. juunil 1949 kohalikule surnuaiale. Juhtum kütab kirgi, sünnivad erinevad teooriad. Kõige enam peetakse teda spiooniks. Kuid pole ka välistatud, et ta oli õnnetu armastaja.

Mehe hauakivile on kirjutatud: Siin lamab tundmatu mees, kes leiti Somertoni rannalt 1. detsembril 1948. Asukoha järgi hakati meest nimetama ka Somertoni meheks.

Lõuna-Austraalia politsei esindaja Des Bray selgitas, et avalikkuselt on tulnud suur surve juhtumi lahendamiseks, kuid uurimist ei alustatud vaid uudishimu rahuldamiseks.

"Ta on ka kellegi isa, poeg, võib-olla vanaisa, onu, vend," sõnas Bray.

Somertoni mehe pükste taskust leiti pärsiakeelne fraas, mis tähendab "lõppenud", salakeeles kirjutatud sõnum, telefoninumber, mis kuulus meditsiiniõele, kes elas mehe leidmispaigast 400 meetri kaugusel. Kõnealune naine on väitnud, et ta ei tundnud Somertoni meest.

Adelaide'i Ülikooli professor Derek Abbott kirjeldas, et telefoninumber kuulus tema naise vanaemale. "Ta leiti surnuna minu naise vanaema kodust viie minuti jalutuskäigu kauguselt," lisas ta.

Kuna mehel vägivalla tundemärke polnud, siis on arvatud, et ta mürgitati. Lõuna-Austraalia peaprokurör Vickie Chapman avaldas kootust, et uurimisega jõutakse reaalse tulemuseni.

Kriminaaluurija Anne Coxon ütles, et kui uurimise käigus saadakse pädev DNA-proov, ei pruugi sellele aga vastet leida.

Kaevetöid surnuaial alustati südaööl ja need osutusid tiheda savi tõttu oodatust keerukamaks, ka asus haud oodatust sügavamal.