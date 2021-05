Austraalia hakkab Indiast tulevaid kodanikke karistama

See on esimene kord, kui Austraalia kriminaliseerib kodanike kodumaale naasmise, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Canberra keelas teisipäeval otselennud Indiast, ajutine keeld kehtib 15. maini. Indias on seetõttu lõksus umbes 9000 austraallast, kuid peaminister Scott Morrison ei taha ka erilende lubada.

Reegli rikkujaid ähvardatakse rahatrahvi ja kuni viieaastase vangistusega.

Inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch (HRW) kritiseeris Austraalia võimude otsust teravalt, leides, et valitsus peaks leidma ohutu viisi panna Indiast kodumaale soovijad karantiini.

"Bioturvalisuse määrusega vastuvõetud otsuse taust on see, et olukord Indias on raske. See on väga tõsine. Seal on surnud üle 200 000 inimese ja iga päev on uusi nakatunuid üle 300 000. Kui valitsuskabinet kogunes, siis said nad värskeima info meie juhtivatelt meditsiinispetsialistidelt. Nende soovitus oli sellised kindlad meetmed kehtestada nendele inimestele, kes tulevad Indiast. Meetmed on ajutised. Need vaadatakse üle 15. mail, kuid need põhinevad meditsiinilisel soovitusel, et tagada austraallaste turvalisus," selgitas Austraalia rahandusminister Josh Frydenberg.