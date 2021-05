Valitsus suunab haiglate kaasajastamisse ligi 25 miljonit eurot EL-i raha

REACT-EU rahastust toetatakse SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla B-korpuse ja verekeskuse rekonstrueerimist, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi A-korpuse rekonstrueerimist, AS Järvamaa Haigla ja SA Hiiumaa Haigla erakorralise meditsiini osakonna rekonstrueerimist ja juurdeehitust, Kuressaare Haigla SA psühhiaatriaosakonna rekonstrueerimist, magnetresonantstomograafi soetamist ja selle kasutamiseks vajalike ruumide väljaehitamist ning AS Lõuna-Eesti Haigla rekonstrueerimist.

Tervise- ja tööminitser Tanel Kiik lisas, et haiglasiseste nakatumiste vähendamiseks on kavas praeguseks vananenud funktsionaalsusega haiglahoonetes korraldada ümber patsientide raviteekonnad, et need vastaksid nüüdisaja infektsioonikontrolli nõuetele. Samuti kaasajastatakse palatiosakondi ning luuakse uusi isolatsioonipalateid.

Projektide kogueelarvest panustatakse umbes 38 protsenti energiasäästu saavutamisega seotud tegevuste elluviimiseks.

Valitsus kinnitas 29. aprillil REACT-EU rahade jaotuse, millega suunatakse tervishoidu enam kui 88 miljonit eurot. REACT-EU rahastusest finantseeritakse muu hulgas suures osas koroonaviiruse vastu vaktsineerimist, koroonaviiruse testimist, üldhooldekodude kohandamist nakkushaiguse leviku tõkestamiseks, haiglate toimepidevuse ja kriisideks valmisoleku tõstmist ning koroonaviiruse leviku seireuuringuid.

REACT-EU on loodud koroonakriisist väljumiseks ja Euroopa Liidu majanduse roheliseks, digitaalseks ja vastupidavaks ümberkujundamiseks, toetades tervishoiusektori võimekuse suurendamist, elavdades majandust, pakkudes tööturu ja sotsiaalse kaasatuse meetmeid ning puuduse kannatajatele toiduabi ja muud materiaalset abi. REACT-EU vahendeid saab kasutada aastatel 2020-2023. Need lisanduvad 2014-2020 eelarveperioodi struktuuritoetustele.