Suured teetööd Tartus: autojuhi elu saab kevadsuvel keeruline olema

Tartu linnas on vallandunud suvine teetööde laine. Erinevalt varasematest aastatest on sel suvel korraga suletud mitu suurt põhiteed, mis on põhjustanud ka paljude linlaste pahameele.

Suurimad piirangud on praegu Tartus kahel väga tiheda liiklusega teel – Puiestee tänaval ja Riia-Vaksali ristmikul. Samas võib liiklustõkkeid autojuhil ette tulla mujalgi.

42 aastat Tartus elanud Vambola ütles, et sellist olukorda näeb ta Tartus esmakordselt. "Korraga on remondis seitse suuremat tänavat. Praegu me oleme siin Riia tänava ääres, ja no näete, see saba on juba Riiamäest alla, ma arvan et viimased autod on juba kaubamaja juures;" ütles Vambola "Aktuaalsele kaamerale".

Suuremad sulgemised ootavad aga veel ees. Juunis algab näiteks teeremont ka Riia-Turu ristmikul, mis saab toimuma samaaegselt kõrvaloleva Autovabaduse puiesteega

Tartu ajutise liikluskorralduse peaspetsialist Kaimar Juss ütles, et Riia-Turu ristmiku tööd võib-olla nii hullud ei tule. "Liiklus on küll kitsendatud väga tugevalt, aga suuremad sulgemised tulevad öösiti ja peale jaanipäeva," lausus ta.

Lisaks Riia tänava eri otstele on alanud või veel algamas kümneid tee-ehitusi üle linna. Üks kriitlisemaid saab olema juunis algav läänepoolse ümbersõidu ehk Riia ringi ehitus.

"Kui me seal hakkame kitsendusi looma, siis seal läheb asi ikkagi jah päris kriitiliseks," nõustus Juss.

Tartu linnaeelarves suuremat teetööde mahtu pole, ent põhiteede remondid on sellele suvele kuhjunud välisrahastuse projektidega.

"Nii Puiestee tänavale, nii Riia-Vaksali ristmikule, nii Riia-Turu ristmikule, need on kõik välisrahastusega projektid. See on võimaldanud meil mahtu juurde saada. Loomulikult me kasutame selle ära, tänavad peavad olema võimalikult heas seisukorras;" ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm.