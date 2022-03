Tartu Riia tänavale tuleb suvel ajutine rattatee

Tartu Riia tänaval soovib Tartu linnavalitsus suvel asendada ühe sõidurea ajutise rattateega. Eesmärk on teha seda kesklinnast Maarjamõisani, kuid täpne lõik ei ole veel paika pandud, selgitab abilinnapea Raimond Tamm.

"Kindlasti peab liikluskorralduslik teostus olema väga kvaliteetne. Meil ei ole plaanis hakata asfaldile radu värvima. Meil on plaanis need teiste liikluskorraldusvahenditega tähistada ja piirata," rõhutas Tamm.

Tee-ehitusega seotud hanked kipuvad praegu sageli tähtajast üle minema, seega nendib Tamm, et rattatee ei pruugi valmis saada suve alguseks.

Linnavalitsuse liikuvusspetsialist Aksel Part ütleb, et sellised katsed on olulised, et püsivad lahendused tuleks võimalikult head. Siiski viitab linnavalitsuse tellitud uuring, et ajutiste rattateede rajamist sõiduteede arvelt pooldab vaid 35 protsenti tartlastest.

"Me ise arvame, et see oli põhiliselt sellest, et Tallinna näitel ei saanud need (värvitud rattateed - toim.) kuigi head kajastust või need ei olnudki kõige eeskujulikumalt tehtud. Kindlasti teeksime neid teistmoodi," lubas Part.

Tartlaste arvamust linnaruumi kohta uuris firma Viilup Uuringud tegevjuht Liis Soome. "Kindlasti see jalakäijatest ja autodest eraldatud püsivate rattateede rajamine sõiduteeruumi arvelt sai väga hea toetuse. 49 protsenti ehk pea pooled arvasid, et see oleks hea lahendus," rääkis Soome.

Idee vastu oli vaid 35 protsenti tartlastest. Ehk tartlased soovivad pigem püsivaid mitte ajutisi rattateid, kasvõi autoteede arvelt. Part rõhutab, et rattateede ehitamist seni autodele jagatud ruumi arvelt tuleb igal teelõigul kaaluda eraldi.

"Mõnel tänaval ei olegi seda ruumi, et üldse sinna ära mahuks, kui me ei võta natuke sõiduteeruumi koomale," tõdes Part.

Tartu liikuvusspetsialisti sõnul pannakse täpne plaan, kus seda tegema peaks, paika aasta jooksul. Tartu rattavõrgu arendamise üldine plaan on juba kirja pandud üldplaneeringus.

"Kõige olulisemad lõigud on kõige suuremad, kesksemad tänavad Tartus. Näiteks Riia tänav, Turu tänav, Narva maantee. See on leitud rahvusvahelise parima praktikaga, et tegelikult ongi kõige õigem luua rattateid sellistele põhitänavatele. Need on teed, mida mööda inimesed tahavad liikuda, kuhu äärde on erinevad teenused, funktsioonid koondunud," selgitas Part.

Olemasolevad rattateed linna peatänavatel on tihti ebapiisavad, lisas Part. Vaja on eraldatud rattateid – nii on ohutum ja kiirem kõigile liiklejatele. Selliseid püsivaid rattateid lubab ta lähiaastatel.

"Meil on ka olemas Euroopa Liidu toetused. Just selliste, muust eraldatud rattateede rajamiseks. Need on just perioodini 2027. Enne seda soovime kindlasti suure osa rattateedest valmis ehitada," kinnitas liikuvusspetsialist.