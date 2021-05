Bitcoin läks pärast Hiina krüptoraha piiranguid vabalangusesse

Hiina valitsuse otsus piirata krüptoraha kasutamist on viinud kõik tuntumad virtuaalvääringud tugevasse langusesse. Piirangute järgi ei tohi Hiinas finantsinstitutsioonid tehinguid ja makseid krüptorahaga teha.

Lisaks hoiatati inimesi krüptorahadega spekuleerimise eest, kuid eraisikutele ei tehta piiranguid krüptoraha omamise suhtes.

Tegu on juba teise suure langusega, sest mõne päeva eest teatas Elon Musk, et Teslasid enam bitcoin'ide eest osta ei saa. Krüptoraha langus on mõjunud negatiivselt ka aktsiaturgudele ning taas kerkib küsimus, kuidas investeerida suure inflatsiooniohu olustikus. Muu hulgas on oluliselt langenud ka Tesla aktsia.