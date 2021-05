Bitcoini väärtus langes ööpäevaga 30 protsenti

Alates teisipäevast on krüptoraha turu koguväärtus langenud umbes 470 miljardi dollari võra. Krüptoturu väärtus on 1,66 triljonit dollarit. Bitcoini väärtus langes 721 miljardi dollarini, teatas krüptoturu jälgimifirma CoinMarketCap.

Krüptorahad on viimastel aastatel muutunud spekulatsioonide sõlmpunktiks. Krüptorahadega äritsevad ka mitmed kuulsused nagu Elon Musk, Paul Tudor Jones ja Snoop Dogg.

Üha rohkem krüptorahaga kauplejaid leidsid, et sellest saab omaette varaklass. Kauplejad lootsid, et Bitcoinist võib saada alternatiivne seaduslik valuuta, teatas The Wall Street Journal.

Siiski sama hoog, mis viis krüptoraha väärtuse kõrgele, toob nüüd hinda halastamatult alla.

"Bitcoin on kõikuv vara ja nagu finantsturgudel oleme tihti näinud, järgneb buumile alati langus," ütles varahaldusettevõtte Quilter investeerimisdirektor Rick Eling.

Sarnaseid langusi on tunda ka USA aktsiaturgudel. Näiteks Tesla aktsiahind on langenud. Investorid panustasid, et hind kasvab, kuid nüüd on nende aur otsa saanud.

Investorid muretsevad samuti föderaalreservi rahapoliitika pärast ja loobuvad seetõttu riskantsematest varadest.

Bitcoini langus kiirenes samuti pärast seda, kui Hiina võimud teatasid, et finantsasutused ei tohiks aktsepteerida krüptorahasid maksevahendina. Hiina on juba varem kehtestanud krüptorahale mitmeid piiranguid.

Bitcoini langus mõjutab ka teisi digitaalseid valuutasid. Dogecoin langes 27 protsenti, Ether langes 26 protsenti.

Kiired hinnakõikumised on põhjustatud krüptoturu ülesehitusest. Krüptoturud kauplevad ööpäevaringselt seitse päeva nädalas. Puuduvad igasugused mehhanismid, mis peataks ajutiselt kauplemise.

Ootamatud hinnalangused võivad tulla sageli ootamatult. "Krüptoga on nii: võite vaadata graafikuid, kuid kunagi ei tea, mis juhtuma hakkab," ütles Philadelphias elav krüptoinvestor Ryan Sheplock.