Rootsi kinnisvarahinnad tõusid aastaga 19 protsenti

Eluasemeturu kinnisvarahinnad kasvasid aastaga 18, 9 protsenti. See on kiireim tempo alates andmete kogumisest 2005. aastal, teatas Rootsi eluasemeindeks Nasdaq OMX Valueguard-KTH.

Analüütikute sõnul pole hindade langust veel oodata.

"Siiani pole selgeid signaale kinnisvarahindade edasise aeglustumise kohta. Selle asemel näeme jätkuvat kasvu. Tugev nõudlus eluaseme järele suurendab kinnisvarahindu meie arvates lähitulevikus veelgi. Küsimus on pigem selles, kui palju," ütles Handelsbankeni ökonomist Helena Bornevall.

Rootsi riigipank (Riksbank) on kinnisvarahindade kasvamise pärast mures. Siiski ei plaani riigipank sekkuda.

"Ülekuumenenud eluasemeturuga tegelemiseks tuleks kasutada muid poliitikavaldkondi," ütles Riksbanki juht Stefan Ingves.

Rahandusminister Magdalena Andersson lubas eluaseme kinnisvarahindade kasvu jälgida.

Eluaseme kallidus tõuseb peamiselt Rootsi väiksemates linnades.

"Usume, et soov saada suuremat elamispinda on seotud koroonaviiruse epideemiaga. Inimesed töötavad rohkem kodus ja see trend jätkub," ütles Swedbanki majandusteadlane Maria Wallin Fredholm