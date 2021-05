Eesti Pank ähvardab kodulaenu andmise nõudeid karmistada

Eesti Pank hoiatab kinnisvaraturu ülekuumenemise eest, mistõttu on keskpank juhul, kui kinnisvarahinnad ja majapidamiste võlakoormus peaksid väga kiiresti kasvama hakkama, valmis karmistama eluasemelaenude andmise nõudeid.

Eesti Pank nendib värskes finantsstabiilsuse ülevaate, et kinnisvaraturg on vaatamata kriisile praegu väga aktiivne seetõttu, et ostuhuvi toetab enamikes majandussektorites toimuv palgakasv ja majapidamiste hoiuste kiire kasv.

Kuigi praegu Eesti Pank kinnisvaraturul suuri probleeme ei näe, siis tuleviku vaates valitseb oht, et kinnisvarahinnad hakkavad kiiresti kasvama.

"Kiiret hinnatõusu võivad põhjustada mitmete tegurite koosmõju: koroonaviirus saadakse kontrolli alla ja piirangud kaovad, inimeste kindlustunne kasvab, keskpankade rahapoliitikast tingitud odav laenuraha, pankade soov pakkuda soodsalt laene ning asjaolu, et sügisel võetakse teisest pensionisambast välja enam kui miljard eurot," loetles pank oma ülevaates.

Kui suur osa teisest sambast väljavõetavast rahast peaks minema korraga senisest suurema eluasemelaenu sissemaksuks, võimendaks see veelgi laenurahaga kinnisvarasse tehtavat investeeringut, nendib Eesti Pank, lisades, et kinnisvarabuumis ei pruugi inimesed oma laenuteenindamise võimet ja investeeringu tegelikku väärtust õigesti hinnata. Selline kinnisvarabuum oli Eestis umbes 15 aastat tagasi, mil kinnisvaraturul tekkis ajutine hinnamull ja majapidamiste võlakoormus kasvas hüppeliselt.

"Kui kinnisvarahinnad peaksid väga kiiresti kasvama hakkama ja sellega koos ka majapidamiste võlakoormus, siis on Eesti Pank valmis karmistama eluasemelaenude andmise nõudeid."

Eesti Pank on kehtestanud eluasemelaenude andmisele nõuded, mille eesmärk on vältida laenubuumi ning kaitsta majapidamisi ja laenuandjaid liialt suure riski võtmise eest. Praegu võib vastavalt Eesti Panga kehtestatud reeglitele laenu anda kuni 85 protsenti laenu tagatiseks oleva kinnisvara väärtusest ja laenumaksed ei tohiks ületada 50 protsenti laenuvõtja sissetulekust.

Kui aga eluasemelaenu käendab KredEx, siis erandina võivad pangad anda praegu laenu kuni 90 protsenti tagatiseks oleva kinnisvara väärtusest. KredExi käenduse kasutamine sissemakse vähendamiseks on viimase aastaga hoogsalt kasvanud, kirjutab Eesti Pank.

Uute eluasemelaenude mahust anti eelmise aasta kevadel 12 protsenti ja tänavu kevadel juba 18 protsenti nii, et KredExi käenduse abil oli sissemakse väiksem kui 15 protsenti.

"Kui käenduste aktiivsema kasutamise tulemusel kasvab oluliselt nõudlus kinnisvara järele ja koos sellega hinnad, siis võib hoopis eluaseme soetamise kättesaadavus väheneda," märgib Eesti Pank.

Keskpanga hinnangul tuleks põhjalikult hinnata, kui laialdaselt riik KredExi kaudu käendust pakub.