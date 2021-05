Kinnisvarahinnad kerkivad hoogsalt kogu maailmas

Kui Eestis on viimasel ajal palju kõneainet pakkunud aktiivne kinnisvaraturg ning tõusvad hinnad, siis laias maailmas valitseb sama seis, selgub Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni ülevaatest.

Nii nagu Eestis, oodati ka mujal maailmas koroonapandeemiast tingitud majanduskriisi valguses ka hoopi kinnisvaraturule. Enamasti kõlas arvamus, et koroonapandeemia ajal tabab ka kinnisvaraturgu samasugune kukkumine nagu 2008. aastal. Vaid julgemad võisid selles kahelda.

Viimastel oli siiski õigus, sest Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni ehk OECD-sse kuuluva 37 riigi ülevaatest selgub, et kinnisvarahinnad kasvasid aastaga kokku keskmiselt 6,7 protsenti, mis on viimase 20 aasta kiireim kasv, vahendab CNN. Võrdluses toodi välja 2019. aasta ning 2020. aasta neljas kvartal. Sel ajal tõusid kinnisvarahinnad Uus-Meremaal, Ameerika Ühendriikides, Saksamaal, Hiinas, Peruus ning mitmel pool mujal.

CNN-iga rääkisid mitme riigi analüütikud, kes kinnitasid kui ühest suust, et hinnad on kasvanud ning lähiajal ei maksa ka nende langust oodata. Analüütikute hinnangul andsid kinnisvaraturule tugeva tõuke valitsuste kriisimeetmed ettevõtetele ning töötajatele, mis aitasid neil eluga rahulikult toime tulla. Lisaks ei saanud inimesed reisida, mistõttu jäi selle pealt raha alles ning säästud paigutati tihtipeale just kinnisvarasse.

Samuti olid palju neid, kes olid sunnitud kodukontorisse jääma, misjärel tekkis vajadus suuremaks koduks. Olenevalt riigist aitas kaasa ka intressimäärade langetamine ning pandeemiaaegsed maksusoodustused. Siiski sarnaneb olukord kinnisvaraturul praegu juba paanilise ostuhullusega, sest kuigi hinnad aina tõusevad, ei paista inimeste huvi uute elamute järgi vaibuvat.

Ühendkuningriigis kerkisid hinnad aastaga 8,5 protsenti, USA-s 9 protsenti, Portugalis 6 protsenti ja nii edasi. Kuna kinnisvaraturg on oma olemuselt praegu väga kiire, siis näiteks Portugali ostavad välismaalased kortereid ning maju ilma kohapeale minemata, sest vastasel juhul krabatakse ihaldatud objekt lihtsalt eest ära.

Kinnisvaraturu üliaktiivne käekäik on aga ka mitmed valitsused pannud ülekuumenemise ohust tingituna tegutsema. Näiteks proovitakse kinnisvaraturu jahutamiseks karmistada laenu andmise tingimusi ning mõnel pool kaalutakse ka maamaksu tõstmist. Sellest hoolimata ei usu analüütikud, et hinnakasv lähiajal peatub ning eluasemelaenu intressimäärad püsivad riikides siiski üpris madalad.