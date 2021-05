Hispaania süüdistab Marokot agressioonis ja väljapressimises

"See on agressioon Hispaania piiril ja Euroopa Liidu piiril ning see on rahvusvahelise õiguse seisukohast vastuvõetamatu," ütles Robles.

Hispaania peaminister Pedro Sanchez teatas teisipäeval, et plaanib Põhja-Aafrikas Ceuta enklaavis korra taastada. Sancheze sõnul ohustab migrantide sissetung Hispaaniat ja tervet Euroopa Liitu.

Hispaania Põhja-Aafrika enklaavid Ceuta ja Melilla on Euroopa Liidu ainsad maismaapiirid Aafrikaga. Mõlemad linnad on vaesuse ja sõja eest põgenevate inimeste jaoks populaarsed sisenemiskohad.