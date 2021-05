Hispaania on Marokosse tagasi saatnud üle 6500 migrandi

Hispaania on saatnud Marokosse tagasi üle 6500 migrandi umbest 8000-st, kes selle nädala alguses sisenesid Ceuta enklaavi.

Hispaania siseminister kinnitas, et olukord on normaalne võrreldes eelmiste päevadega. Ta avaldas lootust, et diplomaatiline tüli Marokoga jääb nii lühikeseks kui võimalik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maroko otsustas piirikontrolli lõdvendada esmaspäeval ning see andis tõuke umbes 8000 inimesele proovida Hispaania enklaavi siseneda.