Hispaania peaminister: Ceuta sisserändekriis ohustab EL-i

"Me taastame Ceutas ja selle ümbruses korra. See illegaalsete rändajate ootamatu saabumine ähvardab kriisiga Hispaaniat ja tervet Euroopat," ütles Sanchez.

Hispaania Põhja-Aafrika enklaavid Ceuta ja Melilla on Euroopa Liidu ainsad maismaapiirid Aafrikaga. Mõlemad linnad on vaesuse ja sõja eest põgenevate inimeste jaoks populaarsed sisenemiskohad.

Hispaania Põhja-Aafrika enklaavi Ceutasse jõudis esmaspäeval vähemalt 5000 migranti, teatasid võimuesindajad.

Teisipäeval ütles siseminister Fernando Grande-Marlaska, et Hispaania saatis 1500 migranti Marokosse tagasi.

"See on nii suur sissetung, et me ei suuda arvutada sisenenud inimeste arvu. Armee on piiril heidutavas rollis, kuid piiril ootab endiselt sisenemist suur hulk inimesi," ütles Ceuta enklaavi president Juan Jesus Vivas.

Euroopa Liidu siseküsimuste volinik Ylva Johansson kutsus Marokot üles tegutsema, et peatada sisserände murettekitav kasv.

Madridiga väljendas solidaarsust ka Euroopa Ülemkogu president Charles Michel.

"Hispaania piirid on Euroopa Liidu piirid," teatas Michel.

Hispaania ja Maroko omavahelised suhted on viimastel nädalatel halvenenud.

Mitmed analüütikud väidavad, et Maroko valitsus kasutab sisserändajate kriisi, et juhtida tähelepanu eemale riiki tabanud majanduskriisist.

Hispaania lubas mai alguses Madridi haiglasse ravile Polisario rinde juhi Brahim Ghali. Ghali ei tunnusta Maroko suveräänsust Lääne-Sahara suhtes, teatas The Times.

"See, mida Maroko teeb on väljapressimine, kuna Hispaania andis abi haigele Brahim Ghalile," ütles Hispaania poliitik Inigo Errejon.

Ceuta linn sai Hispaania territooriumi osaks 1668. aastal. Madridi sõnul juhitakse Ceutat samamoodi nagu kõiki teisi Hispaania piirkondi.