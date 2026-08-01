Pea kõik Ceutasse tunginud migrandid on Marokosse naasnud

Pea kõik kümnetest tuhandetest migrantidest, kes sisenesid Hispaania Põhja-Aafrika enklaavi Ceutasse, on Marokosse naasnud, teatasid Hispaania võimud laupäeval. Samal ajal tugevdasid mitmed Euroopa Liidu riigid ootamatu sisserändetulva tõttu piirikontrolli.

Enklaavi piirkondliku presidendi Juan Jesus Vivase sõnul sisenes naaberriigist Marokost vaid mõne päevaga Ceutasse hinnanguliselt 60 000 migranti, kuid Hispaania siseminister kinnitas laupäeval, et pea kõik migrandid on lahkunud.

"Olukord on peaaegu täielikult taastunud," ütles siseminister Fernando Grande-Marlaska ajakirjanikele.

AFP ajakirjanikud nägid, kuidas laupäeva hommikul jätkasid Hispaania sõdurite ja politsei järelevalve all viimased noored migrandid piiri ületamist tagasi Marokosse.

Ceutasse pääsemiseks ujusid paljud ümber väikese Vahemerre ulatuva piiritõkke. Seda üritades hukkus vähemalt 67 inimest, ütles Grande-Marlaska laupäeval uuendatud andmetele viidates.

Ootamatu migrantide sissevool põhjustas Euroopas poliitilise paanika.

22 Euroopa Liidu riiki avaldasid laupäeval ühise avaliku kirja, milles nõuti bloki siseministrite kiireloomulist videokohtumist, et leppida kokku kiires ja koordineeritud reageerimises ning vältida edasisi kontrollimatuid piiriületusi.

Prantsusmaa on karmistanud kontrolli piiril Hispaaniaga ja teatas, et suurendab laupäevaks oma politseijõude seal viiekordselt 334 politseiniku ja sandarmini.

Itaalia peatas alates laupäevast üheks kuuks Hispaaniaga Schengeni lepingu, mis lubab viisavaba liikumist riikide vahel.

Mitmed Euroopa riigid tegid ettepaneku peatada Hispaania liikmesus Schengeni alal.

Hispaania peaminister Pedro Sánchez kritiseeris Euroopa Komisjoni ja Euroopa Ülemkogu juhtidele saadetud kirjas mõne EL-i riigi reaktsiooni, mida ta nimetas isekaks. Ta toetas siseministrite videokohtumist.

Hispaania siseministeerium teatas, et turvalisuse tugevdamiseks paigaldati piiripunkti lähedale uus 500 meetri pikkune pneumaatiline tõke.

Maroko võimud ei ole sündmuste kohta veel ametlikku avaldust teinud.

Piirioperatsioonidega seotud Maroko allikas ütles laupäeval AFP-le anonüümsust paludes, et Hispaania poolt tagasi saadetud inimesed transporditakse koju otse bussiga või 70 kilomeetri kaugusel asuva Tangeri raudteejaama kaudu.

Allikas lisas, et Fnideqi piiripunkt on nüüd turvaline, nagu ka seda ümbritsevad künkad, kust sajad inimesed, peamiselt noored mehed, olid reedel julgeolekujõude kividega loopinud.

Ceuta ja lähedal asuv Melilla enklaav on Euroopa ainsad kaks maismaapiiri Aafrikaga.

Varasemad migrantide lained on toimunud Hispaania ja Maroko vaheliste pingete ajal, sealhulgas 2021. aastal, kui vaid kahe päevaga sisenes Ceutasse üle 10 000 migrandi.