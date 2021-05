Kriitikud heidavad Hispaaniale ette migrandikriisist väljumise plaani puudumist

Hispaania enklaavi, Vahemere teisel kaldal asuva Ceuta linnavalitsus on silmitsi kummalise probleemiga. Nimelt on linn täis alaealisi, peamiselt hilisteismelisi poisse, kes ujusid sinna nädala eest Marokost. Nii Ceuta linnavalitsusele kui ka Hispaania keskvalitsusele heidetakse ette plaani puudumist selliste olukordadega toimetulekuks.

Noored sisserändajad lootsid pääseda Euroopasse hea elu peale, nüüd aga peavad elama tänavail ja mahajäetud laohooneis, vahendas "Välisilm".

Paljude noorukite vanemad seisavad piiritara taga ja ootavad oma lapsi tagasi, nende lastel lastaksegi oma peredega Marokos taasühineda. Palju on aga neidki noorukeid, kes pole üldsegi Marokost pärit.

Osad noorukid jaotatakse Hispaania eri piirkondade vahel ja nende unistus elu alustamisest Euroopas saab teoks.

Kriitikute meelest on Hispaania tegevus üldse mitte ootamatu kriisi lahendamisel aga kaootiline ning tegelikult pole ei Ceuta linnavalitsusel ega ka Hispaania keskvalitsusel keerulisest olukorrast väljumiseks mingit plaani.

Hispaania põhiseaduskohus on otsustanud, et täiskasvanud riikitungijad saadetakse lihtsalt üle piiri tagasi, kui neil pole mõjuvaid argumente, mille alusel neile põgenikustaatus anda. Alaealistega nii aga teha ei saa.

Tuhanded noorukid üritavad jätkuvalt Ceutasse pääseda ning tungida püütakse juba ka teise Marokost ja Vahemerest ümbritsetud Hispaania linna Melillasse.

Juhtunust on närvi läinud ka Brüssel, kus hoiatatakse, et kui Maroko ise alaealiste põgenemist piirama ei hakka, mõjub see üsna selgelt abile, mida Euroopa Liit Marokole annab.

Hispaanias aga kahtlustatakse koguni, et Maroko on põgenikekriisi tahtlikult esile kutsunud. Nimelt on Maroko hädas Lääne-Saharaks nimetatava territooriumiga, mis Hispaanialt 1975. aastal Marokole üle läks. Seal on kaua tegutsenud sahrawi rahvast esindav Polisario rinne, mille eesmärk on Lääne-Sahara iseseisvus.

Hispaania valitsus lubas Polisario rinde ühe juhi Brahim Ghali Hispaaniasse koroonaravile. Praegust põgenikekriisi peetaksegi Maroko kättemaksuks selle eest.

Teiseks põhjuseks peetakse Maroko soovi ka Ceuta ja Melilla oma riigiga ühendada.