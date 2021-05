Soome kohalikel valimistel kandideerivad ka eestlased

Soome kohalikel valimistel püüdleb 310 omavalitsuse volikogudesse pea 35 000 kandidaati.

Üks neist on Tamperes elav Küllike Adamson, kes leidis oma poliitilise kodu peaministripartei sotsiaaldemokraatide ridadest.

Poliitilise debütandina ei loo Adamson endale siiski illusioone suuruselt kolmanda Soome linna volikokku pääsemisest.

"Ma ei saa ette kujutada, et mul on hästi-hästi suur valijaskond. Lähme tasapisi minu jaoks on oluline tulla kodunt välja ja minna ühiskonna arengutesse kaasa rääkima," lausus Tamperes õpetajana töötav Küllike Adamson.

Paremtsentristliku Koonderakonna ridades väiksemas Kerava linnas kandideeriv Sven Toom aga peab oma võimalusi vajalikud sadakond häält kokku saada täitsa realistlikeks.

Kui Küllike Adamson on valinud oma valimiskampaania sihtrühmaks kõik vähemusrahvaste esindajad, siis Toomi kampaania toetub suuresti kohalikule eestlaskonnale.

"Kindlasti üks osa on füüsilised kohtumised, flaierite jagamised, inimestega vestlused. Seda kõike on võimalik teha arvestades neid piiranguid, mida epideemia meile on asetanud. Aga peamine kampaania käiakse seekord muidugi sotsiaalmeedias. Ja selle potentsiaali üritan maksimaalselt ära kasutada," rääkis Toom.

Soome eelmistel kohalikel valimistel torkasid eestlased silma eriti madala valimisaktiivsusega. Nüüd aga on soome-eestlaste esindusorganisatsioon täheldanud poliitilise aktiivsuse kasvu. Kandideerima asunuid on üle Soome ja igas eas.

"Vähemusrahvusena saame me siis kaasa rääkida, kui me oleme kohalikul tasandil olemas, õigel ajal õiges kohas. Ja mitte ainult kiruda, et miks on üks asi nii või teine asi naa," ütles Annela Liivat, kes kuulub Eesti organisatsioonide võrgustikku Soomes.

Soome kohalike valimiste eelhääletus algab juba nelja päeva pärast, 26. mail.