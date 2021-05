Soomes saavad inimesed valida autost väljumata

Soomes saavad inimesed kasutada drive in hääletust, teatas Yle.

"Sõitke sündmuskohale, valija andmed täidetakse. Valija saab hääletamissedeli, mille valija täidab üksi oma autos. See tagab ka valimissaladuse. Hääletamissedelit sisaldav ümbrik toimetatakse hiljem valimiste keskkomisjoni," ütles Helsingi keskvalimiskomisjoni esimees Juha Viertola.

Viertola soovitab valijatel kaasa võtta oma pliiats ja kanda maski. Hääletusprotsess ei muutu, hääletamiskabiini asendab ainult auto.

"See on väga erakordne. Huvitav on näha, kuidas see toimima hakkab. Kui drive in meetod töötab, saab seda rakendada ka järgmistel valimistel," ütles Viertola.

Justiitsministeeriumi valimisteenistuse juhi Arto Jääskeläineni sõnul on riigis tosin drive in valimisjaoskonda.

Viertola sõnul on Helsingis samuti oluline jälgida, et jaoskondade ümber ei tekiks liiklusummikuid.