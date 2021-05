Meduza portaali omanik: Venemaa kihutab Nõukogude Liidu suunas

Meduzat juhitakse juba kuuendat aastat Riiast ja hiljuti lisas Venemaa selle välismaiste mõjuagentide nimekirja. See otsus tähendab Meduza heaks töötavaile autoreile isiklikku riski, kuid hoolimata sellest jätkab portaal tööd.

Meduza asutas Galina Timtšenko 2014. aastal pärast sunnitud lahkumist lenta.ru-st, temaga liitus palju ajakirjanikke. Kuigi Meduzat juhitakse ja selle tehnilist teostust tehakse Riias, on enamik autoreid Venemaal, sisu jutustab Venemaast ja ka suur osa auditooriumist on seal, ehkki Meduza ilmub lisaks vene keelele ka inglise keeles.

Lätis või ka Eestis ei teata Meduzast suurt midagi, sest see pole kohalikule meediaturule kunagi pürginudki. See-eest on Meduza populaarsus ja küllap ka mõju Venemaal muutunud nii suureks, et vähem kui kuu aja eest sai sellest välismaine mõjuagent.

"Elame reklaamirahast ja peamiselt on see raha pärit Venemaalt. Seaduse järgi peame igale oma teatele lisama selgituse, et selle on teinud välismaine mõjuagent. See viide peab olema tavapärasest kaks korda suuremas kirjas. Loomulikult on see nõue viinud reklaamiandjaid meie juurest ära. Neid on alles jäänud päris vähe. Üle 90 protsendi reklaamist on kadunud ja seda kõike ühe nädala jooksul! Meie jaoks tähendab see meie ärimudeli hukku. Minu väljaande kaastööliste jaoks on see aga ametikeeld. Ja seda, et isiklikud riskid on väga palju suuremad kui enne," rääkis Meduza asutaja ja omanik Galina Timtšenko.

Venemaa arengut põhjalikult jälgiv Timtšenko leiab, et seal soovitakse end järjest enam muust maailmast eraldada.

"Mulle näib, et praegu on võimatu mitte märgata, et Venemaa kihutab hirmutava kiirusega Nõukogude Liidu suunas. Kasutatakse täielikult Nõukogude retoorikat, lähtutakse nõukogulikust arusaamast, mis on hea ja mis on halb. See on bipolaarne maailm, mis tähendab, et Venemaa peab end valgustajaks ja kogu ülejäänud maailma pimedaks. See on mustvalge jaotus, kus pole varjundeid. Ja see tähendab väga palju keelde ja piiranguid," lausus Timtšenko.

Põhjalikumalt tuleb Meduza ja Venemaa heaks töötavate teabekanalite tegevusest ning sõnavabadusest juttu esmaspäevases "Välisilmas".