Kongo DV-s purskama hakanud vulkaani laava jõudis Goma lennujaamani

Kongo Demokraatlikus Vabariigis on Nyiragongo vulkaani purske järel jõudnud laava Goma linna lennujaamani.

"Olukord muutub halvemaks," ütles Virunga Rahvuspargi ametnik oma personalile saadetud sõnumis, mida nägi uudisteagentuuri AFP ajakirjanik.

"Lisaks laavavoole kirdes (Kibumba/Rwanda), on laava voolamas ka linnani. See on jõudnud nüüd lennujaamani," ütles ta.

Tõenäoliselt jõuab laava Kivu järveni, lisas ametnik.

"Nyiragongo purse on sarnane 2002. aasta purskele," ütles ta, kutsudes kõiki elanikke lennujaama lähistel evakueerima.

Praeguse seisuga teised linnaosad ohus ei ole, ütles ta ning laava nii kaugele ei jõua.

Tuhanded inimesed olid linnast lahkunud juba enne, kui Nyiragongost hakkas suitsu taevasse purskama ja võimud evakuatsiooni käivitasid.

Viimati purskas Nyiragongo 17. jaanuaril 2002, nõudes enam kui sada inimelu ja kattes peaaegu terve Goma idaosa laavaga, sealjuures osaliselt lennujaama maandumisraja.

Toona pagesid linnast sajad tuhanded inimesed.