Kettagolfi suur menu on tekitanud radade nappuse

Kui 2015. aastal oli discgolfi mängijaid Eestis ligi 4000, siis praegu on nende arv tõusnud umbes 20 000-ni. Discgolfi mängijaid on eriti märgatavalt lisandunud seoses koroonaviirusest tingitud piirangutega.

"Alustasime 2019. aasta suvel sõpradega. Otsustasime, et nüüd on aeg proovida, mis asi see on. Kahe aastaga on mängijate arv kordades suurenenud," rääkisid discgolfi mängijd Anna ja Nikita.

"Tallinnas on kõige piiravamaks faktoriks ikkagi rajad. Inimesed lihtsalt ei mahu enam rajale ära ja see tekitab natuke ka probleeme," tõdes Eesti Discgolfi Liidu president Timo Juursalu.

Temaga nõustusid ka kettagolfi mängijad Vahur ja Alo: "Oojaa. Kindlasti. Seda on eriti näha Tallinnas. Siia ma pigem ei tule ja sõidan 30 kilomeetrit eemale - lihtsalt ei ole võimalik [mängida], inimesi on nii palju. Aga see on mõnes mõttes tore ka, et tuleb uusi [mängijaid juurde]. Ainuke miinus on see, et nad jätavad oma sodi laiali, suitsukonisid, õllepurke, see ei ole hea. Aga mis teha - see populaarsuse tuleb kaasa kahjuks."

Mängijate arvu kasv kajastub ka discgolfi varustuse müüginumbrites, mille alusel on müük viimasel aastal kasvanud ligi 30 protsenti. Seda peamiselt uute mängijate arvelt.

"Nemad ongi põhikliendid. Kes on juba vanemad olijad, neil on varustus olemas, nemad ostavad ainult vajadusel," rääkis Discgolf.ee esinduspoe juht Marko Narits. "Samas on nii mõnigi ketas defitsiit, keegi ei osanud ette näha, et koroona tuleb. Tehastel on oma eelarved ja kui sul müük tõuseb näiteks 50 protsenti, siis 50 protsenti tootlust tõsta on päris raske."

Mängijate arvu tõusuga on aktiivselt juurde ehitatud ka kettagolfi radu. Praeguseks on Eestisse rajatud 212 rada, millest 40 lisandusid eelmise aasta jooksul.

"Neid tuleb nagu seeni pärast vihma, et eks see oleneb rahastusest, mis maatüki keegi saab. Siin on muidugi sõda ka igal pool, ei taha nüüd halvasti öelda, aga need puukaitsjad, noh meil nõmmel pandi kinni selle pärast minu arust ka pirital äkki. Ma saan nendest ka aru. kõik on noh aus, aga kahju on," rääkisid discgolfi mängijad Alo ja Vahur.

Hoolimata radade arvu kasvust on siiski mitmed discgolfi rajad veel ülerahvastatud. Neid loodetakse aga aktiivselt veelgi juurde rajada.