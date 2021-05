Kohus saatis Laagna surmaavarii põhjustaja kümneks aastaks vangi

Kohus karistas 20-aastast Isa Khalilovit kümneaastase vangistusega ning mõistis temaga koos kohtu all olnud 29-aastasele Vjatšeslav Kalašnikovile kolmeaastase vangistuse.

Põhja ringkonnaprokurör Diana Helila hinnangul on Isa Khalilovi ja Vjatšeslav Kalašnikovi süü ränkade tagajärgedega liiklusõnnetuse põhjustamises tõendatud ning taotles neile aprilli lõpus toimunud kohtuvaidluses 12 aasta pikkust vangistust.

Lisaks palus prokurör võtta Kalašnikovilt lisakaristusena ära juhtimisõiguse kolmeks aastaks. Khalilovilt juhtimisõigust ära võtta ei saa, sest tal pole seda olnudki.

Khalilovi kaitsja Vladimir Sadekov leidis, et prokuröri nõutud karistus on liiga karm ning tuleks arvesse võtta ka Khalilovi sõidukile ette keeranud Volvo juhi süüd. Sadekov märkis ka, et juhtunus jäi selgitamata teiste liiklejate seos õnnetuse põhjustamisega.

Kalašnikovi kaitsja Dmitri Školjar märkis, et ei pea prokuröri nõutud karistust põhjendatuks, kuna tema kaitsealune avariis ei osalenud. "Samuti pole tõendatud, et mõlemad süüdistatavad olid eelnevalt kokku leppinud kiirendusvõistluse korraldamises," nentis ta.

13. aprillil andsid kohtus ütlusi Laagna tee surmaavariis süüdistatavad, kes enda sõnul õnnetushetke sõidukiirusi ei mäletanud.

Süüdistatavad Isa Khalilov ja Vjatšeslav Kalašnikov rääkisid kohtule traagilise õnnetuse asjaoludest oma versioonid, mille kohaselt sattusid nad Laagna teele juhuslikult, mitte eelnevalt kokkulepitult nagu on kirjas süüdistuses.

"Lihtsalt juhtus, et sõitsime ühes suunas," ütles Khalilov ning ka Kalašnikov märkis, et nägi talle järgnenud sõpra kesklinnas vaid peeglist, kuid Laagna teele jõudes temast rohkem midagi ei teadnud.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab mehi karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhi liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist, kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm.

Kriminaalmenetlusega kogutud andmetel alustasid süüdistatavad ühiselt mullu 20. juuni õhtupoolikul sõitu Tallinna kesklinnast Lasnamäe suunas. Sõiduki Chevrolet Camaro roolis oli Kalašnikov ja BMW X5 roolis Khalilov, kes kiirendasid ja kihutasid koos mööda Pärnu maanteed Narva maanteele ning jõudsid lõpuks Laagna teele.

Laagna teel hakkasid Kalašnikov ja Khalilov järjepidevalt suurendama kiiruseid, jõudes välja 190-200-kilomeetrini tunnis. Mustakivi 13 hoone juures sõitis Kalašnikovi juhitud Chevrolet mööda Volvost, mida juhtis 54-aastane mees. Chevrolet kannul liikunud BMW sõitis ees liikunud Volvole aga tagant otsa.

Volvo paiskus kokkupõrke tagajärjel vasakule haljasalale ja BMW paiskus pärast Volvoga kokkupõrget paremale tagant otsa esimesel sõidurajal liikunud Fordile, mida juhtis 39-aastane mees. Ford paiskus omakorda otsa ees sõitnud Toyotale, mida juhtis 28-aastane mees.

BMW ja Ford paiskusid kokkupõrkest paremal tee ääres olevasse bussiootepaviljoni, kus seisid kaks jalakäijat, 61-aastane naine ja 32-aastane naine.

Õnnetuses hukkusid 61-aastane naine ja 39-aastane mees ning viga sai neli inimest, kes viidi haiglasse.

8. veebruaril alanud protsessil tunnistas Khalilov oma süüd osaliselt, tema kaassüüdistatav, Vjatšeslav Kalašnikov oma süüd ei tunnistanud. Khalilov tunnistas süüd selles, et ületas lubatud sõidukiirust, Kalašnikov aga möönis, et ületas tõesti lubatud sõidukiirust.