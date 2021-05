Aivar Sõerd imestab Eesti võimude reaktsiooni üle Ryanairi juhtumis

"Eilne ennekuulmatu riiklikul tasemel terroriakt Ryanairi reisilennukiga tänasel Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil päevakorras polnud. Aga siiski oli meil punkt välisministrite eelseisva kohtumise teemal ja seoses sellega sai küsida Eesti välisministrilt teema kohta," kirjutas Sõerd sotsiaalmeedias.

"Mind huvitasid eelkõige konkreetsed sammud ja tegevused lisaks juba kõlanud sõnalistele avaldustele ning resoluutsetele või murelikele seisukohavõttudele.

Sõerd rääkis, et küsis ka konkreetselt lennuühenduste peatamise kohta.

"Meil on Tallinna ja Minski vahel üsna populaarne lennuliin, mida teostab Valgevene lennufirma Belavia. Välisminister vastas, et lennuühendusi on siiski vaja ja viitas ka Valgevene kodanikeühendustele, kelle huvides polevat ühenduste katkestamine," vahendas Sõerd.

"Minister lisas, et küsimust ikkagi analüüsitakse. Hiljem tuli sama erakonna juhitud majandusministeeriumi teade selle kohta, et ministeerium on siiski valmis tühistama Belavia lennuliini," lisas Sõerd.

"Küsisin ka Valgevene transiidi kohta, teatavasti Valgevenest lähtuvat transiitvedu peaks meil olema näiteks raudteetranspordi valdkonnas. Vastus oli, et transiidi osas sekkumisel tuleb kõigepealt hinnata majanduslikke mõjusid. See oli mõneti üllatav vastus, sest arvestades toimunud terroriakti kaalu ja tõsidust eeldaks ikka kiireid ja konkreetseid otsuseid ja tegevusi," märkis Sõerd veel.